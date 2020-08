Los vecinos de Figueras urgen la reapertura de su centro de salud

La asociación de vecinos As Figueiras ha vuelto a expresar su disconformidad con el cierre del consultorio médico de Figueras (los usuarios son atendidos ahora en el centro de salud de Castropol) y considera que es urgente su reapertura. Ha remitido un escrito de protesta a la gerencia del Área I y les ha respondido que el objetivo es reabrir en septiembre. "Primero dijeron que se iba a abrir en junio, así que no nos creemos lo de septiembre", advierten los vecinos, que van a iniciar una recogida de firmas y no descartan volver a movilizarse como hicieron en junio para el restablecimiento pleno del servicio.

El colectivo mantuvo una reunión con la gerente del área I a principios de julio donde les explicó que no se podía abrir el centro por falta de recursos humanos y materiales y al no ser posible crear un circuito doble para asegurar la separación de los pacientes con síntomas de covid. En este sentido, los vecinos dicen que el brote registrado este verano en Castropol saturó el centro de salud castropolense lo que puso de manifiesto la necesidad de contar con otro consultorio para los pacientes de otras dolencias. Los vecinos lamentan también que las consultas telefónicas se demoren demasiado, algo "peligroso" para un núcleo con población mayoritariamente envejecida.