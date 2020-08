Valdés refuerza la información turística a través del móvil

El Ayuntamiento de Valdés acaba de presentar un nuevo servicio para móviles móviles y otros dispositivos a través del que los turistas podrán obtener información inmediata, solo conectando el bluetooth, de rincones y recursos de interés o más visitados del concejo. La app "OK Located" ya funciona en otros lugares del sur de España, pero no por el Norte, tal y como destaca el concejal del ramo, Ismael González, quien añade que esta aplicación tiene más ventajas que la informativa para los usuarios, al no consumir datos ni necesitar de una red wifi para funcionar. En total, se han instalado una veintena de balizas bluetooth, sobre todo en la capital de Valdés, informa A. M. S.