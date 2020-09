Entran a robar en una casa de Foyedo y lo intentan en otra de Navelgas, Tineo

Los propietarios de la casa La Venta de Foyedo, en Tineo, se llevaron el lunes un buen susto al abrir la puerta y ver que el interior estaba todo revuelto. La casa no suele estar habitada a diario, solo en fines de semana o vacaciones, y fue precisamente un momento en el que estaba vacía el que aprovecharon los ladrones para entrar en ella e intentar buscar un botín.

Los intrusos no llegaron a llevarse nada porque, según asegura uno de los afectados, en esa casa no guardan cosas de valor, no tenían joyas ni tampoco dinero. No obstante, los ladrones no se cortaron a la hora de realizar la búsqueda y abrieron todos los armarios y cajones, sacando lo que había en su interior, tirando muebles al suelo y causando algunos daños.

Además, para acceder a la casa entraron por el tejado, donde hicieron un hueco, lo que les indica que el robo tuvo que realizarse la noche del domingo, puesto que el interior de la casa no estaba mojado y el sábado había llovido con fuerza.

En las afueras de Navelgas, en la zona conocida como La Carrizal, los cacos también intentaron probar suerte en una casa que en ese momento estaba vacía, pero en este caso no lograron pasar de la puerta, que forzaron sin éxito.

Estos casos han generado alarma e inseguridad en la zona, donde buena parte de la población es mayor y muchos de ellos viven solos. Además, los vecinos no entienden qué podían buscar los ladrones asaltando casas deshabitadas y confiesan que sienten temor al pensar en qué pueden encontrarse al llegar a casa.