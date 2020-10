El alcalde de Grandas no nombrará a Pepe el Ferreiro hijo predilecto: "No era intachable"

El fundador del Museo Etnográfico de Grandas de Salime, el fallecido José María Naveiras Escanlar, más conocido como "Pepe el Ferreiro" (1942-2020), no será nombrado hijo predilecto del concejo mientras gobierne el actual alcalde, el socialista Eustaquio Revilla.

El partido de la oposición (Grandaleses Independientes) y una iniciativa popular, liderada por esta formación, piden que se inicie el expediente. Sin embargo, el regidor es categórico: "No es el momento, y para optar a este reconocimiento hay que tener una conducta intachable toda la vida y ese requisito, en este caso, no se cumple ", dice Revilla. El regidor loa la labor de Pepe el Ferreiro por ser el creador y fundador del museo etnográfico más importantes del norte de España, pero cuestiona su gestión final. "Todos sabemos lo que pasó y está públicamente documentado; no recibió bien su cese y creo que ahora, a pocos meses de su muerte, no es de recibo volver a recordar estos momentos", señala.

Revilla critica además la labor de Grandaleses Independientes, quienes, a su juicio, solo se preocupan por el castro Chao Samartín y por el museo etnográfico grandalés, ambos desarrollos culturales ligados a la figura de Pepe el Ferreiro. "Parece ser que para estos políticos sus vecinos no tienen problemas", apunta el alcalde, que también pide a los concejales de la oposición y a todos los que apoyan el nombramiento que "respeten la voluntad" del fallecido, "quien nunca quiso que yo le entregara una distinción".

La enemistad del fallecido y del regidor era pública y manifiesta. El cese de José María Naveiras Escanlar al frente del museo, en 2010, generó aún más tensión entre ambos, y el Ferreiro no pudo volver a entrar en el complejo para recoger el material que podía considerarse personal.

El gobierno grandalés, presidido por Revilla desde hace 17 años, siempre cuestionó la gestión que hizo José María Naveiras del centro etnográfico. Sin embargo, en la capital de Grandas de Salime el fundador de este complejo que atesora miles de objetos de gran valor patrimonial de la zona rural asturiana siempre fue muy querido y respetado.