Villanueva de Oscos prevé seguir los pasos de Boal y regular la recolección de setas

En Villanueva de Oscos es especialmente atractiva la zona de La Bobia, donde, precisa el regidor, hay muchas fincas y montes comunales, lo que supone un problema añadido por la invasión de la propiedad privada. De hecho, hace años que algunos particulares decidieron colocar señales prohibiendo la entrada a los aficionados micológicos. En este sentido, Lastra expone la necesidad de hablar con los dueños de los montes comunales de cara a establecer una normativa que regule la recolección.

"Hay que controlar y que la gente entre en los terrenos de manera más respetuosa", señala. Son precisamente los abusos de los recolectores los que han llevado a Boal a tramitar una ordenanza que regulará en diez kilos la cantidad máxima que se puede recoger y que también incluye otros aspectos como la prohibición de meter los hongos en bolsas de plástico. Su idea es que pueda estar operativa en otoño de 2021, siguiendo los pasos de Pesoz, que es el primer concejo de la comarca que va a regular la recogida de setas.

Donde descartan por el momento tomar cartas en el asunto es en San Martín y en Santa Eulalia de Oscos. "Aquí no es un problema, así que no vamos a hacer nada", expone el alcalde de San Martín, Pedro Álvarez. Coincide con él su homólogo en suelo santallés, Víctor Lorido, quien no advierte problema alguno en materia micológica. "Aquí no tenemos mucho problema con eso, tampoco hay mucho pinar como sí que hay por la zona de La Bobia, que está más de moda", incide Lorido.

Donde sí tienen problemas de masificación en Santa Eulalia de Oscos es en la ruta de la cascada de A Seimeira, la más famosa y concurrida del concejo. En temporada alta la afluencia de visitantes llega a colapsar el pueblo de Pumares, de donde parte la ruta. Pero cualquier fin de semana del año es difícil encontrar aparcamiento, razón por la que el consistorio está trabajando en un proyecto para ampliar el parking. La idea inicial es ocupar parte del terreno del área recreativa, pegada al aparcamiento.