Día de Difuntos en soledad

Su percepción es compartida por el vicario de Avilés-Occidente y párroco valdesano, Jesús Emilio Menéndez Menéndez: “El día es tranquilo porque la gente asiste a misa con mucha moderación y por lo tanto se cumple muy bien el aforo del cincuenta por ciento”. Además, en Valdés y Cudillero los consistorios decidieron extremar las medidas cerrando los cementerios.

El cura valdesano explica que los vecinos de la zona rural están dando un buen ejemplo, actuando con mucha responsabilidad: “La gente está siendo muy responsable y asume las cosas con mucha prudencia. No solo no he recibido ninguna queja, sino que la gente es muy colaboradora y medidas como la de cerrar los cementerios se entendieron bien. Nadie ha dado ni una queja, al revés”. En este sentido, apunta que las personas “se sienten seguras cuando las normas son claras” y agradecen la buena organización de las parroquias para estos días.

Cierre perimetral

En suelo franquino, el párroco, Francisco Javier Fernández, también explica que no ha habido ningún problema de masificación en sus parroquias. En este sentido, está convencido de que ha influido el cierre perimetral de las grandes ciudades y también la incomunicación con la vecina Galicia. “Ha estado todo muy distribuido y espaciado, muy tranquilo”, concluye. La misma tranquilidad que se respira en Somiedo, donde además la gente tiene miedo por los casos de covid-19 detectados en los últimos días. “La gente está muy asustada”, precisa el párroco Pola de Somiedo, Luis Alberto Pérez, que indica que la misa celebrada ayer contó con muy pocos asistentes.

En el cementerio de la capital tapiega hubo un goteo continuo de visitantes durante toda la mañana, pero en ningún momento se produjo aglomeración alguna de visitantes. “Es todo tranquilo, al no haber responso la gente se acerca un rato cuando le viene bien y no coincidimos todos”, apuntaba una vecina a mediodía. Junto a ella, otra mujer realizaba tareas de limpieza en el nicho familiar: “Te resulta extraño ver así el cementerio un día como hoy, pero hay que adaptarse”.