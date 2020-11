En los tres meses de apertura al público, la muestra “Martín Chirino en As Quintas” logró, pese a la pandemia, recibir a más de novecientas personas. Las cifras no solo avalan el buen hacer del colectivo “Amigas y Amigos de As Quintas”, que gestiona la sala de La Caridad, sino que convierten el arte en uno de los atractivos turísticos de El Franco. “Es un incentivo más para que la gente venga a visitarnos, sin duda”, defiende la concejala de Cultura, Victoria Zarcero.

El escultor Herminio, alma del colectivo e impulsor de la sala, está convencido de que la muestra de su buen amigo Chirino marcará un antes y un después en este espacio. No es para menos, ya que, en los cincuenta y nueve días de apertura, pasaron 811 personas a visitarla y 132 más participaron en las visitas guiadas organizadas, cuatro de ellas impulsadas por LA NUEVA ESPAÑA. El colectivo señala que las cifras son muy importantes si se tiene en cuenta de que son datos en plena pandemia y en una sala del occidente asturiano.

Modelo diferente

Con esta exposición, “Amigos de As Quintas” ha querido apostar por un modelo diferente, en el que las exposiciones irán acompañadas de una actividad cultural complementaria, desde talleres a visitas guiadas o conferencias. Todas las organizadas como complemento a la muestra del Canario tuvieron una cifra media de asistencia de en torno a treinta personas. “El programa ha sido muy positivo, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, pues la acogida de las actividades fue estupenda”, señala Pepe Fernández desde Amigos de As Quintas.

Este último coincide con Zarcero en que la actividad artística puede funcionar como un motor de desarrollo de El Franco. Es por ello que el gobierno local sigue adelante con el proyecto para crear un nuevo centro artístico, rehabilitando la vieja casa consistorial. Se sumaría a la sala municipal de exposiciones y al complejo cultural As Quintas, donde está la sala homónima y también se está creando un pequeño museo al aire libre con piezas de nivel como la del escultor franquino Herminio. El proyecto del nuevo centro artístico está en redacción y cuentan para su desarrollo con una subvención del Ceder Navia-Porcía. Los planes del consistorio pasan por trasladar aquí el belén popular asturiano y también parte del museo de la forja. Aunque aún está sin definir, está previsto que también Herminio tenga un papel destacado, así como algunas obras, como la que la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino acaba de donar a Amigos y Amigas de As Quintas.

“Este proyecto nos tiene muy ilusionados”, añade Zarcero, que destaca el movimiento cultural y artístico del municipio como un rasgo diferenciador. De ahí que la última campaña de promoción del Camino de Santiago a su paso por el municipio se bautizara “El Franco, una parada en el arte”.