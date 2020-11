Pasión por el tractor en El Franco

Cuando José Antonio Martínez, ganadero de profesión, se jubiló hace una década, a él y a su yerno les entró “el gusanillo” de rehabilitar viejas máquinas. Juan Manuel partía con ventaja, ya que, al ser mecánico de profesión, tenía conocimientos y destreza suficiente para hacer el trabajo. El primer tractor que adquirieron fue un Deutz F2L514, que compraron en La Roda. “Era muy parecido al primer tractor que hubo en casa. Estaba fatal, pero logramos ponerlo en marcha”, cuentan. Una cosa llevó a la otra y siguieron haciéndose con viejas máquinas hasta sumar catorce, once pendientes de arreglar.

“Lo hacemos por el gusto de repararlos”, añade González, que reconoce que esta particular afición conlleva mucho gasto y muchas horas. Poner a punto un tractor supone más de un año de faena, ya que los desmontan por completo. “Es complicado hacerse con las piezas, a veces las conseguimos y otras veces las hacemos a medida, pero lo que llevamos invertido no se puede decir”, bromean. Explica González que reparar estos vehículos permite descubrir el ingenio de los fabricantes. “Todo lo que ahora se hace con electrónica antes lo conseguían de manera mecánica. Siempre hay cosas que te sorprenden como, por ejemplo, la limpieza del filtro del gasoil a la vez que aceleras o la del filtro del aceite al embragar. Se las ingeniaban muy bien”, señala.

No hace falta salir del concejo franquino para encontrar a otro enamorado de las viejas máquinas. Al ganadero José Manuel Martínez Reinal le gustan desde los tractores a las máquinas antaño esenciales en los hogares, como la de mayar. También arregló una segadora antigua, un molino o una picadora de maíz. “A mí me gusta una máquina que me diga algo. Que me recuerde a alguna o que la conociera funcionando, y lo mejor es el gusanillo de repararla”, precisa.

Siente cierta nostalgia por los vehículos de hace décadas, mucho más duros y con menos complicaciones. “Ahora no es trabajar, con cabina, aire acondicionado, GPS…”, bromea. Su primera restauración fue un Barreriros R335, una “chatarra” que compró en Lugo y que era casi igual al que le sirvió para iniciarse al volante: “Recordaba perfectamente el sonido”. Todos coinciden en que detrás de cada vieja máquina hay una historia y mucho valor sentimental. Por eso, dan las gracias a los propietarios que finalmente las venden o regalan para evitar su desaparición.