Absuelta de estafa en la venta de madera una empresa de El Franco

Los hechos que se juzgaron tienen que ver con un acuerdo para comprar madera en propiedades del vecino denunciado y de la sociedad entre los años 2012 y 2013. Según la sentencia, la compañía papelera se querelló contra los titulares de los terrenos porque realizó las labores de tala “no obteniendo la toneladas de madera estimadas y pactadas por problemas en algunas parcelas con los propietarios o al resultar que todo o parte estaban ubicados en montes en que terceros se atribuían la propiedad o se consideraban de utilidad pública”. Sin embargo, los denunciados negaban tales hechos.

Operaciones acreditadas

Finalmente, fueron absueltos del delito de estafa porque, según la sentencia, quedaron “acreditadas las operaciones de venta de madera por el acusado a la querellante, cosa que es indiscutida, pero no ha quedado probado que la concertación de los contratos fuera una escenificación del acusado para lograr el pago del precio por una madera que no podía o no tenía intención de entregar a la querellante”.

La sentencia señala demás quela papelera es “conocedora del sector en el que es habitual que haya dificultades en la delimitación de lindes y la determinación de la cantidad de madera de las parcelas”.

El delito de apropiación indebida tampoco está justificado, dice el fallo, ya que al acusado recibió el dinero en pago de la venta de madera. Tampoco se aprecia delito de falsedad en documento mercantil en los contratos y acciones de los denunciados. “Puede que las manifestaciones vertidas en los contratos litigiosos no sean exactas, pero ello no implica que el acusado haya querido alterar la verdad”, dice la jueza, en relación al delito de falsedad. En todo caso, el fallo no es firme y se puede interponer un recurso de casación que, en su caso, se debe presentar en el Tribunal Supremo.