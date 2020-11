Una carrera por los dominios del oso impulsará la promoción del Suroccidente

El club Sport Cangas, con 96 socios, cuenta ya con los apoyos de los concejos por donde pasarán los corredores, del Principado y de la empresa Natural Minig Resources, con sede en Gijón, principal patrocinadora. Unos respaldos “decisivos”, según la entidad deportiva.

Se tratará de una competición abierta a grandes corredores y deportistas que tendrá cinco distancias diferentes. Una, la más larga, saldrá de la capital de Cangas del Narcea para llegar al mismo destino; otra unirá Ibias y Cangas (120 kilómetros); una tercera, Degaña y Cangas del Narcea (80 kilómetros); otra Puerto de Leitariegos con Cangas (42 kilómetros), y la quinta, la más pequeña, enlazará el Santuario del Acebo con la villa canguesa (10 kilómetros).

El presidente del club cangués organizador, Daniel Cuervo, explica que la cita nace con el ánimo de “dar vida la zona” y tendrá como bandera “la ecología”. “Queremos que todo lo empleado, como la señalización, tengan el mínimo impacto en el medio ambiente” indica. Lejos del afán lucrativo, el objetivo es juntar a personas amantes del deporte para que disfruten de la prueba “y de Asturias”. “No vemos este proyecto como algo muy local, queremos dar a conocer Asturias y su montaña”, apunta Cuervo.

El germen de esta prueba es la carrera piloto que completó el pasado junio, en 37 horas, el atleta José Martínez, quien recorrió 100 millas por la ruta GR-203 “Por donde camina el oso” del parque natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias. Desde entonces, el club Sport Cangas ha venido trabajando para poder organizar la competición, que finalmente cuenta con todos los ingredientes para llevarse a cabo. Cuenta Daniel Cuervo que durante un fin de semana la comarca no solo disfrutará de la carrera de montaña en sí, sino de actividades culturales, gastronómicas y de promoción de toda Asturias.

De momento, la idea “ha tenido muy buena acogida” entre los deportistas aficionados y profesionales que conocen el trabajo del club Sport Cangas. “Nuestro gran interés es el bienestar del corredor”, revela Cuervo, para quien esta cita atraerá a muchas personas porque “no tiene afán de lucro y no persigue beneficios para el organizador, sino que los participantes se sientan y tengan una experiencia única y grata”. En todo caso, sí se espera que el encuentro anime las ventas de productos y servicios en la zona. “Si no hay coronavirus, tendrá impacto en los comercios, en la hostelería y en la hotelería”, señala el presidente del club. De hecho, las primeras estimaciones hablan de una cantidad millonaria. La organización no prevé limitar el número de participantes. No está cerrado el precio de la inscripción.