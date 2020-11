Descubrimiento explosivo en la ría del Eo

Tal es su interés que se está ya ideando la campaña de excavación de 2021 con la vista puesta en sacarla a la superficie. No se hizo este año porque, por su tamaño, exige unos preparativos previos. “Estas piezas podían medir en torno a los tres metros; a esta en concreto le falta la parte del final, pero tiene unas dimensiones bastante considerables. Su extracción necesita una planificación previa bastante precisa”, explica. La cureña y otros elementos de madera localizados en el “San Giacomo di Galizia” se han cubierto con un geotextil para preservarlos en los meses previos a su extracción. Además, la zona de la intervención se ha protegido con una malla tridimensional igual a la colocada en otras campañas y que está dando buenos resultados en cuanto a la preservación de este pecio, ubicado en pleno canal de navegación del puerto de Ribadeo.

Buques de combate

San Claudio considera que haber podido efectuar este año la campaña, en plena pandemia, ha sido “un éxito”. Pese a contar con bajas en el equipo internacional, el equipo pudo seguir avanzando en el conocimiento de la sección transversal del barco en su punto de mayor eslora. “Hemos confirmado la presencia de una cubierta que es la de la batería principal que nos va a permitir conocer un elemento inédito en los buques de combate de este momento”, apunta, consciente de que el mayor valor de esta embarcación es que prueba que en España existieron auténticos “pura sangres” concebidos para la guerra y no mercantes reconvertidos como se creyó durante años.

Si no hay novedades, la Xunta volverá a apostar en 2021 por una nueva campaña de investigación. Además, el equipo ha recibido, de manera conjunta con los investigadores del pecio “Bou Ferrer", de Castellón, la prestigiosa beca “Claude Duthuit” del Institute of Nautical Archaelogy. “Es un éxito para la arqueología subacuática española, que se la den a dos proyectos españoles es muy halagador”, apunta. Ahora los investigadores están estudiando toda la documentación obtenida, así como las alrededor de 120 piezas extraídas. Si no hay novedad, en junio de 2021 volverán a sumergirse en la ría para seguir descubriendo los secretos del “San Giacomo”.