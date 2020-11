El exarquitecto municipal cangués, condenado por calumniar a su sucesora

El juez condena a Juan Antonio Domínguez Piris a pagar una indemnización de 9.000 euros en concepto de responsabilidad civil por daño moral a la denunciante. Además, le impone una pena de 9 meses de multa a razón de 8 euros de cuota diaria, con la responsabilidad personal subsidiaria de tener que cumplir un día de privación de libertad por cada dos cuotas no pagadas. A lo que se debe añadir que se imponen las costas procesales también al condenado. No obstante, la sentencia no es firme y contra ella se puede interponer recurso de apelación.

En una querella presentada en 2017 contra el exalcalde de Cangas del Narcea José Luis Fontaniella y el exconcejal José Ramón Puerto, Domínguez Piris había utilizado las expresiones “cohecho” y “prevaricación” para referirse a la actuación de la exarquitecta, a la que llamaba como testigo. Unas acusaciones que condujeron a la denuncia y en las que el juez vio delito de calumnias y “ánimo de perjudicar a la denunciante”.