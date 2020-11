El panadero que pidió a Barbón que “pisara el barro”: “Por desgracia, hoy está hasta el cuello”

Alan Manín considera hoy que Barbón no olvidó su consejo. De hecho, “me escribe mensajes de vez en cuando para preguntarme cómo me va y escuchar mis problemas”. “Sigue bajando al barro, aunque, por desgracia, ahora está hasta el cuello”, señala, en referencia a que está teniendo que lidiar con una situación complicada por el covid y sus efectos sobre la salud de la población y la economía “Este año, le tocó el mayor barro que puede haber”, añade.

El joven valora que aquel día de campaña electoral de 2019 los políticos se acercasen a su casa a escuchar de primera mano los problemas a los que se enfrenta en el día a día. Y se siente afortunado de ver que Adrián Barbón, ya como presidente, no olvidó sus palabras.

Recuerda perfectamente aquel encuentro, pese a que ya haya transcurrido más de un año y medio desde que se produjo. También ha quedado en la memoria de Barbón, porque, según reconoce el panadero, sigue escribiéndole para interesarse por sus inquietudes.

Manín cuenta que el día en el que recibió al futuro jefe del Ejecutivo asturiano en su obrador del pueblo de Borracán, tuvo una llamada del alcalde cangués. Era para preguntarle si podía ir a visitarle acompañado de unos amigos, sin especificarle quienes eran. Fue al abrir la puerta cuando se encontró que entre ellos estaba el candidato socialista a la presidencia de la comunidad.

Además de escucharle, no desaprovechó la oportunidad de trasladarle al político las preocupaciones y necesidades que tiene un joven como él afincado en el mundo rural y al frente de un negocio familiar.

“Su sueldo sale de todos”

“Le dije que no me consideraba de ningún partido político y que lo que queremos los que estamos en el barro es que los que están en el palacio de cristal, los políticos, pisen barro de verdad. Que para mí , cuando un político consigue eso, tiene mucho ganado”, rememora.

Explica que con su expresión “pisar barro” se refería a que “los políticos deben saber que todo tipo de empleo y de empresa son necesarios y que al final el sueldo que tienen sale de que a todos nos vaya bien”. En esa conversación Alan Manín no dudó en poner sobre la mesa los problemas del mundo rural, como son la falta de conexión a internet o la tardanza a la hora de llevar a cabo obras de mejora.

“Es muy guapo tomar las decisiones desde Madrid, pero no se puede vender la moto de que el mundo rural es importantísimo y cuando cae una fana o hay una avería no venga nadie a arreglarlo”, comenta. Como ejemplo puso entonces y sigue poniendo hoy su propio caso. En su pueblo, Borracán, hace 9 años que están sin internet de ADSL: un incidente estropeó el cable y la compañía decidió no arreglarlo porque solo daba servicio a unos 10 vecinos. “Tenemos más de 20 empleados y no podemos seguir las cajas registradoras online, en la nave tuvimos que poner dos routers de cobertura 4G y la conexión es muy mala”, explica. Por eso se indigna cuando escucha cómo se habla del mundo rural como un lugar en el que vivir y teletrabajar. “Tenemos unas infraestructuras de pena, que no quieran vender que se puede teletrabajar desde aquí cuando no hay internet”, concluye.