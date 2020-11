Ribadeo,

La Asociación de Comerciantes, Industriales, Servicios y Autónomos (Acisa) de Ribadeo, que cuenta con más de 170 socios, acaba de estrenar su plataforma de venta online www.ribadeocercadeti.es. De esta forma la patronal ribadense acerca el comercio local a sus clientes a través de internet. La iniciativa arranca con más de 40 establecimientos de diferentes sectores.

El comercio de Ribadeo, un referente tanto en A Mariña lucense como en el Occidente asturiano, se acerca más aún de esta manera a su fiel clientela. En la presentación de la plataforma el presidente de Acisa, Francisco Iriarte Quintana, aseguró: “estamos muy satisfechos de poder presentar esta nueva herramienta. A principios de año la directiva se comprometió a hacer una serie de mejoras y nuevos servicios para los socios, entre los que se encontraba precisamente la creación de una plataforma web que unificara en un mismo espacio a todas las tiendas online del comercio asociado y que además diera posibilidades a quien no contaba con ella”. Iriarte Quintana explicó que “tras el inicio de la pandemia Acisa se puso manos a la obra para poder crear este espacio fácilmente accesible e intuitivo, cómodo y seguro para realizar las compras. A día de hoy vivimos tiempos difíciles, donde desplazarse no es una opción debido a las restricciones, y muchos de nuestros clientes no pueden venir a comprar a Ribadeo. Por eso esta herramienta permitirá a muchas de nuestras tiendas seguir vendiendo a sus clientes habituales de Asturias, de Galicia, de Madrid, de cualquier lugar”.

El gerente, Jesús Pérez, indicó que “la plataforma cuenta ya con algo más de 40 establecimientos de todos los sectores: moda, calzado, joyería, regalo, así como servicios y hostelería. Es un centro comercial virtual. Estamos seguros de que en las próximas semanas la cifra aumentará, ya que quien no se ha integrado todavía podrá hacerlo cuando desee”. El presidente de Acisa espera que sean muchas las personas que adquieran sus regalos a través de esta plataforma: “esperamos que esta nueva herramienta, a disposición de los socios de Acisa Ribadeo, sirva para que nuestros clientes que piensan ya en los regalos de Navidad y que no puedan desplazarse, los compren en el comercio de Ribadeo y no en plataformas extranjeras”.