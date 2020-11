Proyectan en Tapia un área de servicio con zona infantil y espacio para el deporte

Uno de los promotores explica que, tras tres años de trámites, ya están en la fase final y, si no hay cambios, confían en que el equipamiento, que se ubicará en el entorno de A Pontraviza, pueda abrir sus puertas entre finales de 2021 y principios de 2022. No en vano, calculan unos once meses de obra para que todo esté listo.

El terreno elegido es una finca de 22.000 metros cuadrados, si bien la estación de servicio ocuparía unos 600. La tienda con cafetería y restaurante tendrá alrededor de 2.000 metros. Son los detalles que figuran en el estudio de implantación de la estación y que, según anunció hace unos días el Principado, no debe someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria por no plantear “efectos significativos” sobre el entorno.

Posición estratégica

En todo caso, sus promotores insisten en que no será un “área de servicio al uso, sino un área de descanso de verdad”. En este sentido y, a falta de concretar todos los detalles, incluirá una zona de recreo infantil amplia y cubierta (algo inexistente en la zona) y zonas para la práctica deportiva. “Queremos un proyecto con gusto y estamos estudiando otras posibilidades para incorporar”, señalan desde la firma Geonalón.

Los promotores destacan la posición estratégica de la finca, muy cerca del enlace tapiego a la A-8, pero también la belleza del entorno. “Aunque está pegada a la autovía es un sitio sin ruido”, explican.

A nivel local, esta infraestructura se sumaría a las otras tres gasolineras operativas en el concejo. Una doble en la localidad de Serantes, la que opera en el casco urbano tapiego y, la más reciente, abierta en el polígono industrial del Cortaficio. Precisamente en esta superficie se proyecta otra nueva gasolinera, que también está en trámites.