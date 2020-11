Álvaro Queipo renuncia a su acta de concejal del PP en Castropol: “Es un día triste”

Tras ser nombrado secretario general del PP de Asturias el pasado octubre, Queipo estaba obligado, por incompatibilidad de cargos, a renunciar a su puesto como presidente de la junta local del PP. No obstante, decidió, “por responsabilidad”, ceder también su lugar como concejal a una persona con mayor disponibilidad: “Si no estás al cien por cien es mejor no estar”. Aún está por determinar quién de la candidatura popular le relevará como edil.

Queipo tomó el año pasado una decisión difícil, pues tuvo que renunciar a encabezar la candidatura municipal del PP para ir en la lista autonómica como diputado por el Occidente. Aun así, concurrió a los comicios locales como número dos, acompañando a la candidata y actual portavoz Nazaret López.

“Por un lado me da pena que se marche porque se va un compañero y un amigo, pero, por otro, estoy muy orgullosa del lugar que ocupa ahora en el PP. Va a seguir ayudándonos desde el puesto en el que está”, señaló ayer la edil, que quiso acompañar a Queipo en un día complicado para él.

El diputado llegó a la vida política municipal en 2009, con 21 años, convirtiéndose en presidente de Nuevas Generaciones de Castropol. Dos años después accedió a la corporación como concejal y en 2013 se convirtió en presidente de la junta local, con la misión de rearmar el partido tras una importante crisis interna. “Cuando cogí la presidencia estábamos a punto de caer a dos concejales, por ocho votos no lo hicimos, logrando el dato más bajo de nuestra historia. Hoy lo dejo con cinco concejales y a un paso de conseguir la Alcaldía porque el proyecto del PSOE está agotado”, precisa.

En este sentido, abunda sobre su sueño incumplido de convertirse en regidor para impulsar un concejo al que ve “con un potencial enorme”. Y añade: “Tiene recursos de sobra, pero creo que no se está aprovechando y hoy es un concejo muy parado, con escasez de ideas. Es, ciertamente, deprimente porque nos estamos acostumbrando a verlo así”.

Queipo dice que una de las “mejores experiencias” de su vida fue la campaña como candidato local en 2015, algo que disfrutó mucho. No obstante, preguntado por si volverá a la política local, lo tiene claro: “Creo que los políticos tenemos obsolescencia programada. Empecé joven y no voy a estar en política toda la vida”.