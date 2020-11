El PSOE de Cudillero, en el gobierno, aprobó la entrada como trabajadora con salario establecido de Olga Fernández, quien hasta la fecha no percibía un sueldo municipal. El Alcalde, Carlos Valle, único liberado hasta ahora, defiende la medida “porque es una de las personas que más trabaja para el concejo”. Además, señala que la liberación no tiene reparos del departamento de Intervención. Olga Fernández percibirá 1.450 euros al mes y tendrá 14 pagas. La medida fue muy contestada por el PP y por Podemos, partidos que no creen oportuno este nuevo gasto municipal en personal político. | A.M.S.