Camisetas tapiegas para el “¡Ay, Juanín!”

Dicen que son reivindicativas porque con ellas quieren reclamar la ansiada mejora para el puerto de Tapia. Y solidarias porque donarán parte de la recaudación a algún colectivo benéfico del concejo tapiego. “Lo importante es denunciar las carencias que tenemos en el puerto y también que se conozca lo arriesgado que es el oficio de la pesca”, dice Álvarez. Coincide con él Sandra Santamarina, la mujer de Vila: “Que se arregle el puerto de Tapia, porque está destrozado”.

La idea de las camisetas la dieron los presentadores del popular programa televisivo “Zapeando” cuando emitieron el vídeo viral y Santamarina se puso manos a la obra con ayuda Álvarez. El dibujo principal de la camiseta es una imagen del “Paz de Mar” surcando las olas acompañada de la exclamación “Ay Juanín!”.

Los primeros en tener las prendas serán los presentadores del programa Zapeando, a los que ya les han remitido las primeras unidades. Pero cualquier interesado puede ya solicitarlas a través de la web www. lospecesdejavi.com, la página con la que Álvarez comercializa las poteras artesanas que elabora. Cuenta este último que jamás se imaginó la repercusión de su vídeo, que solo en sus redes sociales suma más de 28.000 visualizaciones y fue compartido más de trescientas veces. “Yo ese día iba a comer y me encontré con mi padre que me propuso ir a ver el mar. Fue cuando nos encontramos con Juan y supuse que iría para el puerto de Ribadeo, pero cuando vi que entraba en Tapia me puse a grabar”, relata. El vídeo es emocionante por su locución, en la que se percibe la angustia de los que observaban al “Paz de Mar”.

Dice la mujer del patrón que su marido llegó a cansarse de la repercusión del vídeo, porque se ensalzaba una maniobra que forma parte de su rutina. “Le dieron bombo y platillo a algo que para ellos es el día a día”, apunta. El propio Vila lo contó así a este periódico: “Entramos en condiciones peores que la del vídeo. No estaba la cosa para jugar, pero es el oficio que elegimos”.