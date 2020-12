Unanimidad en Navia para exigir el nuevo dique de Puerto de Vega al Principado

La moción consensuada por los partidos señala lo siguiente: “En continuidad con la línea reivindicativa llevada a cabo en los últimos años solicitamos a la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial que incluya en los presupuestos de 2021 una partida suficiente y necesaria para que, a la mayor brevedad, sea posible la construcción del necesario dique este o del Canouco de Puerto de Vega”.

Las tres formaciones recogen así una petición histórica de la Cofradía de Pescadores Nuestra Señora de La Atalaya y también de la localidad. El patrón mayor y presidente de la Federación de Cofradías asturianas (también concejal del PP en Navia), Adolfo García, asegura que lo que ocurre en este puerto naviego “es insólito”.

“Nos jugamos la vida”, relata. Con los diques actuales, las corrientes impiden a los barcos de más envergadura atracar. Pese a que algunos armadores tienen sede en esta localidad, “no pueden vender aquí porque no pueden pasar”, destaca García, quien añade que este circunstancia afecta a las economías familiares y a la conciliación de los trabajadores. “En primer lugar, no tenemos seguridad, pero más allá de eso hay barcos que tiene que hacer noche en otros puertos porque no es posible entrar en Puerto de Vega si hay malas condiciones del mar o lo hacen en plena noche. Es decir, algunos marineros podrían dormir en casa, pero no pueden porque no hay buena navegabilidad”, destaca.

En total, cinco barcos de los 17 censados estarían en esta situación por tener más de 12 metros de eslora. En número de marineros, 46 pescadores “pasan muchas noches fuera de casa porque no hay una entrada digna a su puerto”.

“Ni un euro”

En la hemeroteca están recogidas las numerosas peticiones para hacer este dique Este o del Canouco. La infraestructura, muchas veces en el diálogo político, nunca logró un euro para la adjudicación de obra. Adolfo García señala que “un día proyectaron una compuerta” y que hay un proyecto hecho “desde 2015, pero euros para ejecutarlo, ni uno”. Además, explica que la infraestructura mejoraría la seguridad a pie de muelle y de todos los amarres. Cuando las condiciones del mar son malas, “todos sabemos lo que pasa, que puede ocurrir una tragedia como la de 1998”, dice recordando el año en el que se fueron a pique varios barcos por el fuerte oleaje, que llegó con fuerza a la zona de amarres.

La Cofradía asegura que no hay mantenimiento de lo existente y que los bloques de los dos diques de protección “caen al mar, estrechando más el paso”. “Tendríamos que tener un ancho de 60 metros en el canal, y ahora hay que hacer maniobras con uno de 40”, dicen.