El cierre con Galicia “machaca” a Vegadeo

“Este cierre nos machaca”, sentencia la peluquera Stella Rivera, poniendo sobre la mesa la dura repercusión del cierre perimetral del Principado en territorio de frontera. Esta lucense regenta desde hace dos décadas una peluquería en Vegadeo y nunca antes, ni en la crisis de 2008, había vivido una situación tan angustiosa. Y es que para ella, como para otros muchos comerciantes del concejo, el cliente de Galicia tiene mucho peso: “Para mí supone perder el 80 por ciento de las ventas, así que estoy angustiada y preocupada”.

A la dificultad para acceder al cliente gallego le suma la caída general de un servicio muy ligado al ocio y a los eventos, que viven horas bajas. “Sin fiestas, sin banquetes... No te puedes imaginar la caída en picado que ha sufrido el sector de la peluquería. Hay días que no entra nadie por la puerta y conozco a muchas compañeras del Occidente que han tenido que cerrar, pero de nosotros no se está hablando”, lamenta esta profesional, a la que se le ha ocurrido poner en marcha un concurso para incentivar a la clientela asturiana. Aprovechando que en 2021 su negocio cumple veinte años, sorteará entre sus clientes un año gratis de peluquería, valorado en cerca de 2.000 euros. “Es un reclamo para lograr clientela, una idea para llamar la atención. Esta situación me obliga a reinventarme porque no sé cuánto voy a poder aguantar”, añade.

El gerente de la Asociación de Comerciantes de Vegadeo (Ascove), José Antonio Pasarón, explica que el cierre perimetral se nota y mucho en el municipio. Apunta además que algunos comerciantes se muestran molestos por el hecho de que se pongan más impedimentos (en alusión a los controles de la Guardia Civil) para entrar que para salir en dirección a Galicia.

Pasarón considera que esta situación ha motivado además que muchos comerciantes hayan dado el salto a la venta online, especialmente a través de redes sociales. “En ese sentido, vino bien para acelerar ese proceso y están más activos y concienciados de su importancia”, precisa. Una de las más activas es la responsable de la tienda infantil “Tukukada”, Mar Peña. Considera que es una forma de estar en contacto con la clientela y la única manera de mantener las ventas durante el periodo de cierre. “Hay que facilitar al máximo la compra”, señala. Ascove, además, ha firmado un convenio con una empresa de mensajería para lograr buenos precios en los envíos.