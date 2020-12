El covid cerca el sanmartín

Esta mujer reside en Piantón, pero su hija y su yerno están en Lugo, con lo que, con la imposibilidad de moverse entre comunidades por el cierre de fronteras del Principado, teme que no puedan llegar hasta su casa. “Nosotros tenemos dos cochos para matar y solemos hacerlo en diciembre, aprovechando las vacaciones de los hijos, pero esta vez todavía no tenemos del todo claro cómo y cuántos podrán llegar”, precisa, al tiempo que indica que la matanza es un evento que no se puede mover en exceso en el calendario, ya que requiere que haya frío. “Esto no se puede hacer en agosto. Es un problema que hay que solucionar”, señala.

La reunión de la familia es clave para hacer frente al ingente trabajo que supone una matanza y también para el reparto del producto resultante: “Ellos vienen a ayudar y se llevan carne para sus congeladores, que aquí no podemos meterlo todo”. En las mismas está Anita Varela, que reside al otro lado del Eo, en el municipio lucense de Trabada, pero tiene a la mitad de la familia en Oviedo, sin que, de momento, puedan desplazarse. “Si mi hija y mi yerno no pueden pasar, no lo podré hacer. Es imposible porque es mucho trabajo”, resume esta mujer, que tenía reserva con el matachín para este fin de semana, pero ha decidido posponerlo por el momento.

La veigueña Victoria Prieto conoce otra historia similar que le ocurre a una amiga de Coaña y que ya decidió concertar cita en el matadero para sacrificar al animal y ahorrar trabajo en casa. En Villayón también se dan casos parecidos, con familias divididas a uno y otro lado del Eo.

Otra veigueña afectada es Mari Carmen Freije, que reside en Vegadeo, pero los tres cerdos que van a sacrificar están en la ganadería que regenta su marido, en la localidad ribadense de Couxela. Él puede cruzar la frontera por trabajo, pero, para la matanza, hace falta la reunión de toda la familia en suelo gallego y eso es inviable ahora. No en vano, todos los participantes en ella se desplazarían desde distintos puntos de Asturias.

“A ver si abren”

“Las restricciones me parecen bien, creo que estamos todos en el mismo barco, pero los cerdos hay que matarlos ahora porque es la época”, señala preocupada. “De momento, nos toca esperar a ver si Barbón abre”, señala.

No todo son problemas, ya que hay familias que tienen la suerte de tener gente suficiente disponible en el entorno. Sea como sea, la comarca comienza en estas fechas la tradicional matanza del cerdo, una actividad que cada vez va a menos como confirma la boalesa Gonzalina Fernández. Ella regenta una chacinería en la localidad de Sampol, así que mata todo el año, pero recuerda como en el pueblo antaño era una actividad habitual en todas las casas y ahora son pocas las que la mantienen.