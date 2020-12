“En 1996 éramos 29 curas en el Arciprestazgo de Villaoril; hoy quedamos 9”

–Se habla de falta de vocaciones. ¿Cómo surgió la suya?

–No es fácil poner fecha. Ayuda el haber nacido en una familia cristiana y un pueblo como el de Naraval, muy practicante. Como dato le diré que en el pueblo llegamos a ser siete sacerdotes y varias religiosas. Ahora solo quedamos dos. Yo tuve la suerte de tener un tío sacerdote que me llevó al seminario. Me ayudó mucho, así como el sacerdote de mi pueblo, don Ignacio Gallo, un cura muy comprometido en aquellos tiempos con el mundo rural. Es así que me ordené de sacerdote en el mismo pueblo. Vino a ordenarme don Elías Yanes Álvarez, que era obispo auxiliar de Oviedo.

–¿Por qué cree que en la actualidad son menos las personas que eligen este camino?

–Cuando llegué a esta zona éramos 29 sacerdotes en el Arciprestazgo de Villaoril y ahora somos nueve para atender las mismas parroquias. Influyen muchas realidades: la baja natalidad, la familia de hoy, que tiene otras maneras de educar a sus hijos... Quizás la falta de testigos que inviten a los jóvenes a descubrir esta vocación.

–¿Cómo se trabaja en la parroquia de Navia? ¿Se siente apoyado o considera que necesita más ayuda?

–La gente de Navia es muy acogedora con todos los que llegamos aquí y es fácil sentirse pronto muy naviego. Quizás en un primer momento me costó un poco hasta que entablé lazos de cercanía y amistad. La gente colabora muy bien. Hay grupos de Cáritas y Manos Unidas muy comprometidos. También un grupo de catequistas coordinadas por una hermana dominica que, semana tras semana, acuden a la parroquia para transmitir los valores del Evangelio a los niños. La misa de once de los domingos se llena de críos y padres. Es un momento de encuentro donde los niños participan muy activamente junto con un coro formado por madres y algunos padres que animan la eucaristía. Por otra parte, la catequesis tiene los mismos problemas que en todas las parroquias. Los padres inscriben a sus hijos en la catequesis hasta que reciben la primera comunión y luego continúan aquellos niños cuyos padres tienen vivencias cristianas que quieren seguir transmitiendo a sus hijos. Otra realidad es la soledad de nuestros mayores, sobre todo de aquellos que ya no pueden salir de sus casas y viven solos. Lo que más agradecen son las visitas. Esta labor la hacen personas de la parroquia y las hermanas dominicas que les llevan la comunión.

–¿Se trabaja bien en el Occidente?

–Sí. Todos los sacerdotes que llegan se encuentran acogidos por la gente de sus parroquias. Siempre hay excepciones que lo critican todo, pero sin comprometerse ellos y sin hacer nada por los demás. En la zona rural, además, la gente te invita a sus casas y comparte su soledad. Es una zona acogedora con la Iglesia y el sacerdote.

–¿Qué ventajas tiene la zona?

–Muchas. Estamos muy bien comunicados con el centro. Es una zona donde se mezcla gente del mundo rural con personas que vinieron a trabajar a la industria desde las ciudades. Cada uno aporta su experiencia e idiosincrasia.

–¿Qué le pide como sacerdote a la sociedad?

–Tener paciencia y esperanza. Cumplir con todas las normas sanitarias y ser solidarios.