La habanera más emocionante de Tapia

Este tapiego y carbayón a partes iguales compuso la pieza el pasado mes de mayo, “cuando todos pasábamos mucho tiempo en casa y dedicábamos horas a nuestras aficiones”, confiesa a este diario desde su casa de la capital de Asturias. Se inspiró en el amor y dedicación que Graciano García tiene por Tapia (donde veranea), su gente, sus costumbres y sus rincones. “Es un hombre que se ilusiona y transmite esa ilusión”, dice.

“Habanera tapiega” contiene además un recuerdo al personaje “La sirenina” de Graciano García, una mujer que hace surf en la villa y que está en todos sus lugares marineros de la capital tapiega, como desvelan escritos de su creador. “Un personaje que conocemos gracias a nuestro vecino, siempre dispuesto a sacar lo mejor de este concejo”, reflexiona Martín. En la habanera también hay referencias a la vida del marinero, llena de despedidas y de bienvenidas a pie de puerto. Y no falta, porque tampoco lo quiso su autor, la esperanza.

La pieza fue bien recibida por amigos y conocidos, a quienes en principio Félix Martín confió su primera interpretación. Se presentó en público, cuenta su autor, en una tarde de verano con familiares, en la misma villa tapiega en la que está inspirado. Ahora ha saltado al gran público a través de las redes sociales y Félix Martín no deja de mostrar “sorpresa" por una acogida “que sin duda no esperaba”. “Estoy un poco ruborizado; fuera de casa y de los amigos no soy de presumir”, señala con humildad.

Sin embargo, la habanera ha tocado el corazón de tapiegos y amantes de este concejo de costa del Occidente asturiano y muchos se han interesado y emocionado por y con la pieza. “Habanera tapiega” se ha compartido en las redes sociales y grupos virtuales privados cosechando un éxito esperado porque toca la sensibilidad y las emociones del pueblo de Tapia, pero no previsto por su autor.

Félix Martín avanza que este música no solo será para compartir con amigos. El recorrido se espera tan largo como emocionante. “Soy compositor de letra y música, pero la habanera ha sido arreglada para coro de voces mixtas por el maestro Alfonso Sánchez Peña (presidente del Concurso y Muestra de Folclore “Ciudad de Oviedo”, que patrocina LA NUEVA ESPAÑA), y de cuyo equipo también formo parte”, apunta.

El musicólogo, con varios libros, asegura que escribir le resulta fácil, pero no tanto componer. “Parece sencillo quizás por la extensión, pero no lo es”, confiesa a este diario. Las habaneras son composiciones de costa, abundantes en el norte de España y sobre todo en Cataluña, cuenta Martín. Él, que no es guitarrista, suma además doble mérito. Y es que toca otros instrumentos, “pero no la guitarra y, de hecho, aprendí unos acordes hace poco tiempo”, subraya. Desde su casa, entiende que la habanera tenga éxito porque son piezas “cantables”, dice, y que narran aventuras que podría vivir cualquier marinero.

Orgulloso sin confesarlo de toda la corta vida de la habanera, la pieza ya forma parte de la historia de la capital marinera de concejo. No será el único recuerdo cultural que el musicólogo y escritor tenga para Tapia. Tras varios libros y numerosos artículos de opinión (todos los que firmó en este diario desde 1991) en verano de 2022 sacará su próximo libro. Una recopilación de todo lo publicado en este diario con Tapia como gran protagonista.