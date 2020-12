El Principado iniciará en 2022 la obra del primer tramo del corredor del Navia

“Como nos comprometimos con los alcaldes ya se va a materializar la primera fase, una vez finalizado el estudio iremos haciendo consecutivamente la licitación de la fase 1 y el proyecto de las fases 2 y 3”, explicó el consejero, Alejandro Calvo.

No obstante, este no es el plan que demandaban los alcaldes afectados, que creen que con este planteamiento el arreglo integral de la carretera no llegará en un tiempo razonable ni será suficiente. “Seguimos opinando que es una tomadura de pelo a los vecinos, una infraestructura de estas características no se puede enfocar así porque va a ser inviable que podamos ver en un tiempo razonable la necesidad que tenemos de acudir en condiciones dignas a servicios como el hospital de Jarrio. Me parece muy pobre la apuesta del Principado para el arreglo de esta vía”, expone el alcalde de Grandas de Salime, Eustaquio Revilla, que recuerda que la propuesta de los regidores de la zona buscaba que la obra se hiciera a través de una concesión administrativa a una empresa privada para poder tenerla finalizada en un plazo de tiempo más corto.

En este sentido, el consejero asegura que lo que han hecho fue buscar “una solución real, con una financiación cierta y estable en el tiempo, que además cumple los plazos del plan de Infraestructuras.