El nuevo alumbrado de la zona rural de Vegadeo se lleva buena parte del presupuesto local

El gobierno local debe presentar la documentación para percibir la ayuda el 7 de enero, de ahí que le urgiese la aprobación del presupuesto. Salió adelante con seis votos del PSOE, ya que los dos ediles de Foro presentes se abstuvieron. Tres ediles del PSOE, Foro y PP no pudieron asistir al pleno.

En el montante de inversiones, figuran otras actuaciones de interés como los 75.347 euros destinados a las infraestructuras de defensa contra incendios o los 50.000 euros con cargo al Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU), que en 2021 se destinarán a renovar la acera derecha de la Avenida de Asturias. Se actuará en el tramo que va desde el colegio hasta el caleiro. Entre otras actuaciones, como las obras de mejora en equipamientos municipales o en parques infantiles, se reserva una partida de 55.539 euros para comprar una minicargadora, una máquina que permitirá tener los espacios verdes en condiciones, con menos gasto y en menos tiempo.

“El presupuesto ni es bueno ni es malo, es el necesario y el posible dentro de las circunstancias de Vegadeo”, señala el regidor, que dice que es posible presentar este documento gracias al apoyo que reciben de las administraciones regional y estatal para cubrir otras necesidades como los servicios sociales.

El gobierno local ha decidido mantener las ayudas que se conceden anualmente al tejido asociativo del concejo y, en el caso de la asociación de comerciantes (Ascove), la aportación se incrementa de los 12.500 a los 23.000 euros. “La partida servirá para mejorar la dinamización comercial y turística del concejo que buena falta hará ahora”, señala el Alcalde.

El mazo de Meredo, sin ningún cuidado desde hace un año

Vegadeo no ceja en su empeño de hacerse con la propiedad del mazo de Meredo, un conjunto etnográfico de gran valor etnográfico y turístico, cuya construcción se remonta, al menos, al siglo XVIII. En septiembre de 2019 venció el convenio de uso que los propietarios habían firmado con el Consistorio y, desde entonces, negocia con ellos para hacerse con la titularidad. El problema es que, mientras no se cierre la compra, el Ayuntamiento no se hace cargo de su limpieza y cuidado, como aprecia cualquiera que se acerque al lugar: desde desperfectos en los edificios y el mobiliario urbano, a basura acumulada en las papeleras. El presupuesto de 2021 recoge una partida de 40.000 euros para la compra de las cuatro construcciones, pero lo que más preocupa ahora al gobierno local es hacerse con la finca, en manos de otros herederos. No todos los propietarios están de acuerdo con su donación al Ayuntamiento, lo que obligará al Consistorio a iniciar un proceso de expropiación.