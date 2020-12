“Sin oficialidad, las lenguas de Asturias van a desaparecer”

–¿Por qué ahora, en plena pandemia?

–En verano me puse a revisar lo que tenía escrito y vi que había bastantes poemas, y también algunos relatos. Me pareció que a los poemas les había llegado el momento de sacarlos al mundo, y la Academia de la Llingua acordó publicarlos, a pesar de las dificultades de estos tiempos. Les agradezco mucho el interés y el trabajo; no esperaba que fuese todo tan rápido.

–¿Qué encontrará el lector?

–A la vida y a mí, a través de lo escrito, y de lo que llevo en la maleta. Están los recuerdos, el amor, el tiempo, que me obsesiona; los escenarios en los que vivo, los dolores que fueron llegando y la alegría de vivir sobre todas las cosas.

–¿Por qué escribe?

–Siempre me llamó escribir, guardo poemas de cuando era niña. Escribo aunque no escriba: hay un poema en el libro que habla de eso, de cómo van apareciendo las palabras y ocupando su sitio. La literatura es una forma de crear, de traducir la vida a palabras: eso ayuda a entenderla y a entendernos. En un cuento de “Cua lluz prendida" hay una reflexión a propósito de escribir: “… como todos, tú tamén buscache ser inmortal: ús tein fiyos, outros escriben ou pintan, todos querendo deixar el sou alento nel vidro condo xa nun podan siguir mirando polla ventá.”

–Este 2020 está siendo especialmente malo para la literatura eonaviega, pues su trabajo es el segundo publicado tras el poemario de Conchita Álvarez. ¿A qué cree que se debe?

–Este año está siendo especialmente malo para todo, como sabemos, y cuando hay dificultades para sobrevivir la cultura no es una prioridad. Me siento una privilegiada. De todas formas, que no se publique no quiere decir que no se escriba.

–De hecho, en pleno confinamiento, Xeira celebró el primer concurso “Coronacontos”, que tuvo un gran éxito de participación. Parece que sigue habiendo gente con inquietud y ganas de escribir, ¿lo percibe así?

–Sorprende y gratifica ver cuánta gente escribe en nuestra lengua. No somos muchos habitantes, pero hay mucha creatividad.

–Su poemario está editado por la Secretaría Llingüística del Navia-Eo. ¿Deben las instituciones públicas apoyar más la publicación de libros, sobre todo en lenguas minoritarias?

–Cada organismo tiene que responder en la medida de sus posibilidades. Somos una comunidad autónoma con dos lenguas autóctonas, pero nuestra Academia no recibe el mismo trato presupuestario, por ejemplo, que las de otras comunidades. Es lógico que haga más quien más puede.

–En general, ¿qué le pediría a la administración para incentivar la promoción del gallego-asturiano?

–La administración sigue las directrices de los que mandan, que son los que pueden decidir y organizar. A ellos les pediría compromiso y que contribuyan a prestigiar nuestra lengua, usándola y permitiendo y potenciando su uso en todos los contextos.

–¿Está a favor de la oficialidad del asturiano y el gallego-asturiano?

–Sin oficialidad seguramente las dos lenguas patrimoniales de Asturias van a acabar desapareciendo con el tiempo. Y una lengua es el espejo de todo un mundo, y constituye un patrimonio que no podemos perder. Las lenguas son riqueza, vehículos de cultura y formas de vida. Hay que protegerlas, y hacerlas oficiales es la mejor forma.

–Usted, que es docente de profesión y ejerce en el instituto de Tapia, ¿percibe interés en las nuevas generaciones por el uso y cuidado de la lengua materna?

–Pues tristemente tengo que decir que no, en general no la perciben como un valor ni como una seña de identidad.

–¿Cómo podría incentivarse la matrícula en la asignatura de gallego-asturiano, que suele ser especialmente baja en los institutos?

–En el instituto, a la hora de escoger materias, priman criterios utilitarios. El eonaviego “compite” con asignaturas como el francés o el diseño gráfico por ordenador, que seguramente consideran más útiles o atractivas. Habría que posibilitar que nuestra lengua fuese vista como algo vivo, actual y moderno, y que cursarla no supusiese excluir otras materias consideradas interesantes.

–¿Cómo ve la situación actual del gallego-asturiano?

–Refiriéndome a nuevos hablantes, o a un cambio de estatus, no hay grandes novedades porque las circunstancias tampoco mejoran. Pero tiene vitalidad, aunque los hablantes vayan cumpliendo años. Espero ansiosa el día que no tenga sentido hacer esa pregunta.

–Hace unos meses cobró fuerza la idea de crear el primer diccionario del gallego-asturiano, un proyecto que no termina de coger impulso. ¿Lo ve necesario?

–Sí, claro. Hay varios vocabularios, pero toda lengua necesita un diccionario, un instrumento que contenga las distintas variantes, al que se pueda ir a consultar cualquier palabra, y que fije la ortografía.