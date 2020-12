El certamen de Luarca tira del arte en pandemia

El “Premio Ayuntamiento de Valdés”, el de mayor cuantía económica (5.000 euros), distingue su foto “Autorretrato en rojo”, en la que la autora posa en uno de sus rincones favoritos de Granada. “Se trata del Carmen de los Mártires, un lugar histórico, bastante simbólico. Su jardín es mi lugar favorito de Granada”, precisa. Es la cuarta vez que Morán participa en el CNAL y lo considera una “oportunidad” para darse a conocer.

No solo está satisfecha por el galardón, sino también por el hecho de que haya sido elegida una obra fotográfica, con menos presencia en otras ediciones. “Recuerdo en alguna otra edición que me seleccionaron y la única fotografía era la mía, este año me sorprendió que había bastantes obras fotográficas”, añade, al tiempo que reivindica el papel pasado y presente de la mujer en el mundo artístico.

Beatriz Morán estudió fotografía y luego historia del arte, y regresó a Asturias hace poco más de un año, tras permanecer once en Granada. “Es un año muy duro para los artistas y espero que la situación mejore y también se destinen ayudas suficientes como se ha hecho en otros sectores, porque hay gente que lo está pasando mal”, precisa.

El artista japonés Teruhiro Ando, “Premio Fundación Caja Rural de Asturias” por su obra de acrílico sobre lienzo “Susurro de las hojas”, coincide con Morán en que estos premios ayudan a los artistas en un año especialmente duro. “Estamos limitados a la hora de hacer exposiciones, así que estos certámenes se agradecen”, apunta, y aplaude que muchos como el valdesano se hayan adaptado permitiendo la entrega virtual de las obras. Su premio está dotado con 3.000 euros.

Ando, que lleva años afincado en Toledo, confiesa que es la primera vez que se presenta al Certamen Internacional de Arte de Luarca y lo hizo por recomendación de algunos amigos. Está deseando que la pandemia le permita venir a Asturias, donde ya estuvo hace un año, cuando recibió uno de los galardones del XV certamen nacional de pintura contemporánea “Casimiro Baragaña”, de Pola de Siero. “Asturias me encanta. Soy japonés, pero vivo en Toledo, que es muy seco, por eso me gusta Asturias, su vegetación se parece más a Japón”, precisa.

Esta quincuagésima primera edición del CNAL ha contado con más de 350 obras participantes. Las veinticuatro seleccionadas, entre las que se incluyen las dos premiadas, formarán parte de la exposición colectiva que se podrá ver en 2021. La fecha, por culpa del covid-19, aún no está determinada. Junto a los dos ganadores, se declararon finalistas las obras “Tiempo de Exposición Norte” y “Sapo y pelo rojo”, de los artistas Tania Blanco y Breza Cecchini Ríu, respectivamente.