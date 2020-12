Cuatro barcos de Luarca se suman a la marca de calidad del pulpo del Noroccidente

El presidente de Arpesos, Julio Blanco, explica que la idea es que en enero inicie la evaluación la propia cofradía valdesana de cara a lograr la certificación de MSC (acrónimo de Marine Stewardship Council). “La idea es que se sumen cuantos más barcos mejor, está abierto a todos los que faenan dentro del plan de explotación del pulpo”, añade el vicepresidente de Arpesos y patrón de Viavélez, José Manuel García. Ambos se muestran esperanzados con esta campaña, tras las malas cifras de 2019, cuando pescaron en total unos 40.000 kilos.

“Hoy (por ayer) salieron tres barcos y sumaron 150 kilos que con el mar que tuvimos, con olas de hasta tres metros, está muy bien. No son condiciones para el pulpo, que quiere sol y buena mar”, añade Blanco. No obstante, hasta enero, cuando el grueso de la flota esté centrado en el pulpo, no será el momento para evaluar la campaña: “Visto lo visto, la cosa pinta bien, pero ya se verá lo que pasa cuando estemos todos”. La razón por la que solo tres pesqueros la han iniciado es que la mayoría están volcados ahora en peces de temporada como la lubina o en el percebe.

El sistema de venta de este pulpo certificado es particular, ya que se realiza por lotes, incluso en alguna campaña se llegó a vender el lote completo. Este año, como el pasado, han optado por vender mes a mes. En este caso, al abrirse la campaña con el mes iniciado, optaron por sacar a subasta esta segunda quincena de diciembre y la firma viguesa Alfrío resultó la compradora. Los armadores prefieren no desvelar los precios de venta por respeto al comprador, pero dicen estar satisfechos: “La gente está contenta”.

Las cofradías de Puerto de Vega, Ortiguera, Viavélez y Tapia lograron un hito en 2016 al convertir a la pesquería del pulpo en la primera del mundo con la certificación de pesca sostenible de MSC, un camino que, desde entonces, han seguido otras pesquerías.

La directora del programa MSC en España y Portugal, Laura Rodríguez, considera que el pulpo de Asturias es un ejemplo de cómo el programa de pesca sostenible aporta valor a la pesca artesanal y “ha ayudado a un mejor posicionamiento del producto en un mercado muy globalizado, ha generado un mayor conocimiento en la pesquería y ha promovido mejoras en la gestión”.