Premio Nacional de artesanía para los ferreiros de Mazonovo, en Los Oscos

El responsable del equipamiento, Friedrich Bramsteidl, está satisfecho por la visibilidad que les dará este galardón, que tiene una dotación en metálico de 3.000 euros. Bramsteild trabaja ahora en el mazo con Paz Prieto que destaca la labor de su maestro y agradece todos los apoyos que reciben. “Me alegro mucho de haber recibido el galardón después de todo el esfuerzo. Lo que quiero es darle valor a Friedrich y también las gracias por darme una oportunidad de trabajar aquí y más siendo mujer en este oficio”, precisa.

Esperan que este galardón, que afronta su décimo tercera edición, sirva de revulsivo y se desbloquee la situación del mazo, cuya titularidad no está clara lo que impide renovar el convenio de cesión existente con el Ayuntamiento. A principios de año, los propietarios del inmueble, restaurado en 1993, decidieron prohibir a los herreros trabajar en el mazo hasta que se firmase un nuevo convenio con el Ayuntamiento, pero la falta de documentos claros que prueben su propiedad está impidiendo cerrar un nuevo acuerdo. De ahí que el Ayuntamiento haya contratado una investigación para esclarecer la propiedad, sin que por el momento haya avances. “Es una desesperación grande porque vemos que no se mueve nada y esto no avanza. No se ha hecho nada y nadie se molesta", admite Bramsteidl.

Para salvar el verano, los ferreiros, con el visto bueno de parte de los dueños, decidieron contratar un seguro de responsabilidad civil para reabrir al público en condiciones de seguridad y a la espera de que se resuelva el lío con la propiedad. Solo en agosto (abrieron el 28 de julio) recibieron 1.075 visitantes en este equipamiento singular que puede presumir de ser uno de los pocos mazos de Europa que siguen en activo como lugar de trabajo. Ahora mismo están cerrados al público y su idea es reabrir en febrero pero, si no se regulariza la situación del mazo, se enfrentan a un futuro incierto.

Mientras tanto los ferreiros siguen luchando y reivindicando su labor y acaban de estrenar tienda online en su web www.ferreirosdemazonovo.com.

Los Premios Nacionales de Artesanía 2020, convocados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de la Escuela de Organización Industrial (EOI) y su cátedra de promoción de la artesanía, Fundesarte, buscan con estos premios prestigiar un sector que en España representa el 0,4 % del PIB.

En la presente edición los galardones recibieron noventa y cinco candidaturas de casi todas las autonomías de los que el jurado seleccionó catorce finalistas. En la categoría del "Premio Promociona para entidades privadas" los ferreiros compitieron con la Asociación Cultural Hornos de la Cal de Morón (Andalucía) y Luis Méndez Artesanos (Salamanca) por la promoción que su galería hace de la filigrana como técnica contemporánea. Cuenta Bramsteidl que les notificaron que eran vencedores a través de una videoconferencia en la que estaba presente el jurado y los otros finalistas. Se espera que la próxima primavera se celebre una gala de entrega de los galardones, siempre que lo permita la pandemia.