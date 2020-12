La venta online tira ahora de la ostra del Eo, muy dependiente de la actividad hostelera

Lo cuenta Nuria Núñez, responsable de la parte comercial de esta pequeña firma castropolense. Tiene la percepción de que, durante el confinamiento, la gente “ha cambiado un poco la relación con los alimentos y la forma de comprar”. Y añade: “Más gente se está acercando a los productos locales, quiere saber de donde vienen las cosas y apuesta por comprarlas directamente”. De ahí que encuentren razones para el optimismo en este complejo 2020.

Explica Núñez que, aunque la campaña de Navidad ha empezado tarde, la cosa está funcionando bien. Ya tienen en marcha el contador que cada año marca en su web las ostras vendidas y, desde ayer, el producto está en depuración en las instalaciones del puerto de Castropol. La campaña, no obstante, va tarde porque otros años ya casi en agosto empezaban con las reservas navideñas. “Estábamos un poco preocupados, pero hemos visto que hasta que no se aclararon las recomendaciones de la Navidad y la gente se ha podido organizar, no han empezado a hacer compras para estas fiestas”, cuenta Núñez.

Los precios, como suele ser habitual, no suben en estas fechas ya que, al ser un producto cultivado y no depender de las capturas, se puede tener cierta estabilidad. En alguna ocasión han aplicado algún incremento en función de los costes del transporte, “pero este año ha subido muy poquito, así que vamos a mantener el precio del año pasado”.

Las ostras están ahora en su mejor momento, “estupendas, llenísimas y sabrosas”.

Eso sí, Núñez recomienda a quienes las adquieran que, si es posible, se pidan con antelación al consumo ya que el sabor suele mejorar: “Están menos saladas y con más matices”.

En el Eo también opera la empresa Ostrastur, pero comercializa el producto a través de una firma gallega y no hace una campaña específica y local por Navidad.