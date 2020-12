“La comisaría de Luarca tiene futuro, somos unidades necesarias en esta zona”

–¿Está a gusto en la comisaría de Luarca? ¿Es un destino voluntario?

–Sí, es voluntario. Me gusta Luarca. No es que aspire a jubilarme aquí, pero estoy a gusto y me he encontrado con gente amigable, algo que ya sabía por comentarios de otros compañeros. Abel Alberto Núñez (el ex inspector jefe) se jubiló e hicimos el trasvase de forma algo silenciosa porque casi estábamos en estado de alarma. Para mí es un desafío aceptar una jefatura de plantilla. Nunca lo hice.

–¿La comisaría de Luarca es la más pequeña de Asturias y una de más comedidas de España. ¿Tiene los recursos que necesita?

–Siempre se debe pedir más e imagino que la falta de recursos se puede extrapolar a cualquier comisaría. Aquí, con 46 agentes, sobrevivimos y salimos adelante. Además de las competencias en el casco urbano (seguridad ciudadana e investigación de delitos) nos encargamos de la renovación y expedición del documentación nacional de identidad (DNI) y del pasaporte. En este último campo tenemos mucho trabajo. Es, además, nuestra punta de lanza porque el equipo móvil se hace cargo de 14 municipios del Occidente. Son municipios muy alejados y que durante la pandemia, en esta materia, estuvieron abandonados. El año que viene, en 2021 haremos más visitas de las habituales y ahora, en la comisaría, tras decidir abrir durante las tardes y los sábados por la mañana, ya no tenemos lista de espera.

–¿El futuro de la comisaría de Luarca está asegurado?

–Sí. La comisaría de Luarca tiene futuro. Somos unidades necesarias por los trámites de documentación de españoles y extranjeros. Es cierto que un DNI se puede hacer en quince minutos, pero si una familia extranjera decide regularizar su situación necesitamos 45 minutos o una hora y media. Los trámites de extranjería son muy complicados, llevan mucho tiempo y en Luarca recibimos a muchas personas de otros concejos, algo que irá a más en el futuro. Es más, creo que más adelante se podrá crear una unidad especial de extranjería y documentación para dar cobertura a esta zona tan amplia de Asturias y a la Mariña lucense.

–¿Qué retos se plantea?

–Sin duda fortalecer los servicios de expedición de documentación porque esta zona rural es muy extensa y necesita del servicio móvil. Cuando nos desplazamos con la unidad móvil a Grandas de Salime, por ejemplo, en el mejor de los casos llegamos en una hora y media. También es importante reforzar todo lo que tiene que ver con extranjería. Esta no es una zona que sufre mucho estrés, pero la movilidad de la gente, ahora con freno solo por el coronavirus, es imparable. En el Occidente tenemos la ventaja de que este servicio funciona desde los años sesenta y tenemos experiencia. Hay que recordar que en la zona oriental no tienen comisaría. Después de Gijón, saltamos a Torrelavega.

–¿Es seguro Luarca y su entorno?

–Apenas hay delincuencia y la que hay está localizada y controlada. Si pasa algo, al día siguiente nos enteramos todos. Es un lugar tranquilo, aunque nunca se puede bajar la guardia y hacemos lo que se hace en el resto de comisarías de España. Ahora, de cara a la Navidad, nos preocupan las fiestas clandestinas. Creemos en la responsabilidad de los hosteleros en cuanto a aforos y horarios, pero no podemos tolerar una celebración ilegal. La población tiene que saber que si hacen algo fuera de los límites habrá sanción. No vamos a hacer pedagogía. Llevamos haciéndola un año y ahora ya todos sabemos a qué nos exponemos.

–¿La imagen que se tiene de la policía debe cambiar?

–Estamos aquí para ayudar. La policía hace un gran esfuerzo por acercarse a la ciudadanía. Ponemos al alcance del ciudadano aplicaciones para registrar denuncias en tiempo real o para facilitar la búsqueda de un familiar con Alzhéimer en caso de pérdida. Pero, claro, la visión de la policía depende de la experiencia que cada uno haya tenido con ella. A nosotros nos toca bailar con todo. Suele ser conflictivo lo relacionado con nuestras unidades operativas, pero son las mejores de Europa porque tenemos mucha experiencia por la crisis de la minería. También es verdad que todos sabemos qué tipo de imágenes dan a veces la vuelta al mundo y entonces se te cae el alma a los pies. Detrás de una porra en alto hay horas de insultos, provocaciones y acometimiento.... También es verdad que nos preparan para soportarlo.

–¿Qué opina del chat de los militares?

–No le doy valor. Somos una sociedad avanzada y civilizada. Y en lo que respecta a los cuerpos de seguridad, los agentes son personas normales con vidas normales.

“Los padres deben formarse para ayudar a sus hijos a tener control en las redes sociales”