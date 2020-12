El sector hostelero de Tineo ha decidido unirse y refundar la Junta Local de Hostelería en un año marcado por los cierres y las exigentes medidas de seguridad impuestas para frenar los efectos del covid-19. Isaías Suárez (Tineo, 1981) es el hostelero encargado de presidir la asociación de la que forman parte 16 establecimientos de la villa tinetense y también de los pueblos de El Crucero, Tuña y Soto de la Barca. El objetivo de la nueva junta es diseñar un programa de actividades anual con presencia de eventos cada mes para lograr que la gente del concejo no se vaya a otros lugares y también para atraer visitantes.

–¿Cómo afronta el reto de relanzar la Junta de Hostelería de Tineo en el momento actual de crisis sanitaria?

–La Junta de Hostelería es algo importante que se tenía que hacer en Tineo. Siempre funcionó y fue muy puntera. No sabemos muy bien cómo afrontar el reto de impulsar la junta en la situación actual, pero tengo suerte de que la gente que compone la directiva es joven y tiene muchas ideas.

–¿Qué objetivos tienen?

–Ya tenemos diseñado para todo el año un programa de actividades, pero estamos pendientes de la evolución de la pandemia para ver cómo se puede ir haciendo. La idea que planteamos es que cada mes haya una cosa programada.

–¿Qué tipo de actividades se proponen?

–Queremos mantener actividades de otros años como la ruta del pincho, jornadas gastronómicas del pote, volver a recuperar la de la matanza, que hace unos años fue muy importante en Tineo, y también tenemos la idea de crear un evento con los productos de Tineo: chosco, sidra y queso. Sobre todo lo que queremos es impulsar los productos de Tineo a través de nuestros establecimientos.

–¿Por qué es importante refundar la Junta de Hostelería?

–Porque es la forma de crear eventos que animen Tineo. Nuestro objetivo es ofrecer algo para que nuestros vecinos se queden en Tineo y a su vez atraer a gente.

–¿Cuál es la situación actual de la hostelería en Tineo?

–Es mala, pero lo es en Tineo y creo que en todos los sitios. Con la pandemia nos marcaron como los peores lugares de contagio, cuando creemos que somos los que más estamos cumpliendo las normas. Tenemos que medir las distancias entre las mesas, todo el día estamos con desinfectantes, actuamos como guardias civiles con los clientes para controlar distancias y aforos... Si antes de la pandemia en un negocio tenías que trabajar mucho para ganar poco, ahora encima tenemos la reducción de aforos y los gastos siguen siendo los mismos, por lo que muchos negocios están cerrando y tememos que todos podamos vernos abocados a enfrentarnos al cierre.

–¿Cómo cree que se debería ayudar al sector?

–Lo que se están haciendo no es suficiente. En mi caso, abrimos un negocio en Tineo hace un año y un mes, de los cuales cinco meses estuvimos cerrados y nadie se preocupó de lo que necesitábamos. Sobre todo el Ayuntamiento, que es el que debería estar un poco más al tanto: se agradecería que se acercaran a preguntar cuáles son nuestras necesidades. Las ayudas que ofrecieron desde el Principado nos gustaría que hubiesen llegado para poder reabrir, no que lleguen dentro de un mes, porque nos obligan a cerrar, no ganamos dinero, pero luego tenemos que volver a abrir y para ello comprar material, así que casi tienes que pedir favores al pequeño comercio para que te fíen la mercancía, pero te encuentras que ellos están en la misma situación que tú. Las ayudas tenían que haber llegado antes del día 14 de diciembre, para poder abrir y no fastidiar a los proveedores.

–¿Cómo está siendo la acogida desde la reapertura?

–Está siendo una acogida baja. La gente tiene miedo, aunque nosotros tomamos todas las medidas de seguridad. Además, el horario de cierre no ayuda, en un restaurante como el nuestro que abrimos de jueves a domingo y donde el noventa por ciento de las ventas son las cenas, se nota mucho.