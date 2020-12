Elena Salguero: “Me cuesta ver que hay familias que necesitan la escuela infantil y no tienen plaza”

–¿Qué necesita la infancia en tiempos de pandemia?

Lo que siempre necesitan los niños, con Covid y sin Covid, es lo que les ofrece su familia: seguridad, protección, cariño... Pero no podemos quedarnos ahí. En el desarrollo del niño son necesarias la imitación, una estimulación apropiada o el aprendizaje por ellos mismos. Y todo ello tienen que ver mucho con el juego, porque todo esto sucede a través del juego. El juego es una de las grandes necesidades ahora olvidadas por la pandemia, un derecho reconocido en la Convención Internacional de las Naciones Unidas.

–¿Por qué se olvida algo tan importante en la vida del niño?

Porque intentamos cumplir con las todas las medidas preventivas. En la comarca hay parques cerrados y ahora no tenemos encuentros familiares y cuando los hay tampoco son suficientes puesto que las familias cada vez son más pequeñas y hay menos niños. Los niños necesitan un juego libre, libre de normas, de reglas, de adultos y de centros escolares. Es algo fundamental para su desarrollo integral: el social, el motor, el lingüístico, el cognitivo. Que la infancia no tenga la oportunidad de explorarlo traerá consecuencias, sobre todo en los casos de los niños más vulnerables. Por eso hay que buscar soluciones.

–¿Qué ayudas necesitan las educadoras?

En las escuelas infantiles los recursos son las manos; es decir, las personas. Cuántas más manos y brazos para atender, ayudar y abrazar mejor atendidos estarán los niños. Las educadoras son las piezas base de estas escuelas. Podemos tener niños, pero si no hay educadoras, no hay escuelas. Necesitan estar a gusto en su trabajo para tener los ingredientes básicos que yo los englobo en dos bloques: paciencia y cariño, imaginación y juego. Y, desde luego, necesitan más reconocimiento y respeto profesional. Están haciendo una labor muy delicada e importante y no está lo suficientemente reconocida.

–¿Qué retos plantea?

Desde mi punto de vista uno de los retos, fuera de mi alcance por supuesto, es que el primer ciclo de Educación Infantil se integre en el sistema educativo. Con ello se ganaría mucho porque se unificarían criterios de funcionamiento. A nivel más cercano, en pandemia el reto es seguir impulsando el carácter educativo y no solo asistencial de las escuelas infantiles. Debemos buscar nuevos canales de comunicación, participación y colaboración con las familias. Hay familias que están dejando a sus hijos con personas desconocidas y en un lugar desconocido por no poder entrar como se hacía hasta ahora en las escuelas.

–¿Qué pide para las tres escuelas que dirige: Navia, Vegadeo y Luarca?

Que aumenten en espacio en primer lugar y, como consecuencia, en personal. Esto permitiría dar respuesta a la demanda creciente de plazas. En las tres escuelas hay lista de espera. Es una de las cuestiones que más me cuesta en mi trabajo: ver que hay familias que necesitan la escuela y no tienen plaza.

–¿Cuál es el papel de las familias?

Las familias dejan en nuestras manos lo que más quieren. Cuanto más se unifiquen criterios, cuanto más conozcamos a los niños y la familia más nos conozca, cuanta más comunicación, mejor.