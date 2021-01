La alcaldesa de Tapia, la socialista Ana Vigón, dice que el 2020 no solo fue un año duro para la población en general, sino también para los Ayuntamientos y sus responsables, que se vieron obligados a realizar un esfuerzo “extraordinario en todos los sentidos”. Además de la pandemia, en el Consistorio tapiego hubo cambios derivados de la jubilación del Policía local con el que cuenta el concejo y se produjo un relevo en la secretaría municipal, lo que ralentizó los trámites. Con todo, la regidora, que gobierna desde junio de 2018 gracias al apoyo del único edil de Foro Asturias, confía en que en 2021 fructifiquen proyectos importantes pendientes.

–El presupuesto autonómico incluye una partida de 90.000 euros para la redacción del proyecto y el inicio de la obra del nuevo centro de salud de la villa, que lleva años de demora. ¿Se pondrá en marcha este año?

El último informe de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), emitido el 20 de julio, dice que, de las dos parcelas que tenemos para ceder junto al cementerio, una cumple, pero la otra tiene pendiente la definición de su uso. Este año debemos darle el impulso definitivo a esta obra primordial y esperamos que, como muy tarde en este primer trimestre, se solucione ese último trámite para llevar a Pleno la cesión definitiva. El centro de salud actual no reúne condiciones ni para los profesionales ni para los usuarios. No puede crecer en servicios por los problemas de espacio y, de hecho, el servicio de rehabilitación lleva más de un año funcionando en locales cedidos del Centro Rural de Apoyo Diurno.

–El Principado contempla también actuar en dos de los centros educativos del concejo.

En la reunión con la consejera de Educación se insistió en la necesidad de acometer obras en la cubierta del colegio Príncipe de Asturias, pues ya hay un proyecto listo. Ahora se prevén 311.248 euros para estos trabajos y también para obras de accesibilidad. Además, se destinan 119.511 euros para renovar la instalación eléctrica del edificio principal del Instituto Marqués de Casariego.

–Lo que no figura en las cuentas es la rehabilitación del puerto de Tapia, una actuación muy reclamada en la villa.

Desde 2018 se han hecho pequeñas actuaciones en el puerto que realmente son insuficientes, pero existe el compromiso de mejorar el mantenimiento. Ahora se está haciendo una actuación de emergencia de 244.642 euros por el efecto de los últimos temporales en los diques. Y, a partir de aquí, lo que hay que hacer es redactar un proyecto o plan director que contemple todas las actuaciones necesarias, atendiendo a los usos que debe tener el puerto, prioritariamente el profesional, pero también el deportivo y turístico.

–¿Qué le parece la campaña que lidera el club deportivo Orrio para reclamar obras?

Todo el mundo se ha hecho la foto en el puerto. Cuando no se tiene la responsabilidad de gobierno es muy fácil hacerse la foto e ir a prometer. El PP tuvo la oportunidad de sentarse a negociar los presupuestos y apostar por esta inversión, en vez de llegar al final a presentar una enmienda.

–El clamor popular es que el puerto está en estado de abandono. ¿Está de acuerdo?

Yo creo que el puerto estaba en una situación crítica, pero se han empezado a dar pasos. Actuaciones que se han hecho en otros puertos tenían ya un proyecto definido, cosa que el de Tapia todavía no tiene y es por lo que tenemos que pelear, por hacer ese proyecto y luego ir teniendo compromiso económico en los presupuestos.

–Los marineros veteranos dicen que el sellado del dique exterior es un parche. ¿Qué opina?

Es una actuación de emergencia. A finales de diciembre, con los presupuestos como están, conseguir una actuación de emergencia tiene mucha dificultad y si se ha logrado es porque era necesaria. Ya estoy cansada de los que se creen abogados, epidemiólogos, ingenieros...Ya está bien. Además, hay iniciativas ya comprometidas como el pantalán para mejorar la accesibilidad que, por cierto, ya está en Tapia desde hace diez días y se instalará en primavera.

–Por otro lado, en los presupuestos del Estado se incluye la obra del saneamiento y la estación depuradora de Tapia.

Es una iniciativa muy demandada, básica y prioritaria para el concejo, cuyo proyecto se aprobó en 2015. Tengo una reunión pendiente con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico para saber exactamente lo que se podrá abordar en la primera fase, que cuenta con un presupuesto de diez millones de euros.

–En materia educativa, sigue pendiente la escuela de bebés, pues Tapia es uno de los pocos concejos que no la tiene.

Lo que necesitamos es definir la ubicación y ver si es posible, como es nuestra apuesta, acondicionarla como un anexo al colegio Príncipe de Asturias. Esperamos que pueda haber avances este año.

–¿Qué retos se fija para el año que acaba de comenzar?

Sobre todo mejorar el funcionamiento del Ayuntamiento, disminuir los plazos de resolución de los distintos temas que se nos plantean, seguir avanzando con la administración electrónica y revisar las ordenanzas, muchas de ellas obsoletas, además de crear otras nuevas adaptadas a la situación actual. Por ejemplo, tenemos un proyecto para crear una playa para perros, pero la actual ordenanza de playas prohíbe que los perros estén en la arena. La gente cree que en invierno se puede, pero, según la ordenanza, no es así. También queremos reordenar muchos servicios prestados por empresas externas contratados hace muchos años y que están en situación irregular. Se va a contratar la realización de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento, una herramienta que marca la ley y es necesaria para acabar con problemas, como el que tengo de levantar todos los meses los reparos para que el personal pueda cobrar.

“Urge la expropiación para hacer el camino seguro que necesita el colegio”

–Al margen de la pandemia, el Consistorio pudo sacar adelante algunos proyectos...

–Sí, fue un año de proyectos, algunos estuvieron resolviéndose en los últimos días del año porque aprobar el presupuesto de manera tan tardía, en octubre, tiene sus consecuencias. Hemos hecho el cierre perimetral con valla de madera del campo de fútbol de As Aguaceiras. Se han puesto en marcha los trabajos de mejora de la carpintería exterior del Ayuntamiento y adjudicamos la obra de mejora del entorno del cementerio. Estamos acabando de instalar la nueva señalización de la ruta del maíz, que queremos potenciar y poner en valor este año y al hilo del proyecto que quiere desarrollar el Parque Histórico del Navia centrado en este producto. Además, estamos con el asfaltado de caminos.

–También los ha habido en otros ámbitos.

–Este año implantamos el quinto contenedor. Y estoy muy orgullosa de la agenda cultural, variada y de calidad, que estamos desarrollando pese a la situación sanitaria. Me parece que se están haciendo muchas cosas, aunque quizás se cuentan poco. Detrás de cada actuación hay mucho trabajo. A mí no me gusta hacer anuncios hasta que las cosas no están cerradas.

–En agosto anunció el desbloqueo del proyecto para construir un camino seguro al colegio. ¿Hay novedades sobre la expropiación de terrenos necesaria para construir la acera?

–El Principado tiene que aprobar la expropiación urgente por ser una obra de utilidad pública. Es un proyecto muy necesario para la comunidad educativa.

–Hasta la llegada del covid, uno de los temas candentes era el derribo de la vieja discoteca. ¿Da por cerrado ese capítulo?

–Ya está lista la obra y los dueños pagaron la multa coercitiva que se impuso por el retraso en la ejecución de la demolición.