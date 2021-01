El Franco negocia la compra del terreno del entorno del castro de Cabo Blanco

“Este yacimiento es una joya y el hecho de que el terreno pase a manos públicas supone garantizar su protección”, precisa la alcaldesa, Cecilia Pérez. Como ejemplo, cuenta que cuando se realizaron las campañas de excavación en el yacimiento (la última se remonta al año 2009), fue necesario pedir un permiso previo a los propietarios de los terrenos colindantes.

“De seguir así, cualquier trabajo siempre dependería de la voluntad del dueño. Con la compra garantizamos que pase lo que pase el yacimiento estará en manos de una institución pública”, añade la regidora, quien confía en que sea posible cerrar acuerdos similares con los dueños de otras fincas del entorno, todos ellos dedicados a uso agrícola.

No en vano, Cabo Blanco, que está ubicado en la costa de Valdepares, ocupa, según la estimación de los expertos, una superficie de seis hectáreas de terreno. Precisamente, una de las singularidades de este yacimiento, que se preserva bajo tierra a la espera de un proyecto de explotación turística, es su gran extensión y sus imponentes defensas.

“Es uno de los más extensos e intensamente protegidos, pues varias líneas de fosos y murallas delimitan hasta cuatro recintos sucesivos”, señaló el arqueólogo Ángel Villa a este periódico a finales de 2019 con motivo de las últimas investigaciones en torno al castro. De los cuatro recintos de Cabo Blanco, los investigadores solo han podido acceder a dos.

Para efectuar esta compra, el Ayuntamiento debe llevar primero a Pleno su propuesta de uso del remanente municipal. No solo quiere destinar fondos a Cabo Blanco, sino que también tiene prevista la compra de un área próxima al espacio cultural As Quintas para habilitar un zona de aparcamiento. No saldrán demasiadas plazas, pero se podrá mejorar la estética de la zona. Asimismo, se está negociando la compra de un terreno ubicado en la parte trasera de la vieja Casa Consistorial, que se quiere convertir en Centro de Arte. Se trata de una huerta de unos ochenta metros cuadrados que permitiría ganar espacio para ubicar aquí el Belén Popular Asturiano, ahora en la antigua Cámara Agraria.

Centro de arte

Este 2021 será clave para el despegue del Centro de Arte. El Consistorio cuenta con fondos europeos para redactar el proyecto e iniciar la obra del equipamiento que quiere servir de complemento al espacio cultural As Quintas. “No es una obra complicada, pero primero necesitamos el proyecto, después sacarla a licitación y llevarla a cabo”, dice la regidora sobre esta actuación, de la que prefiere no dar plazos por el momento.

Luz verde al presupuesto franquino, de 3,6 millones

El pleno municipal acaba de dar luz verde al presupuesto municipal para este 2021, que asciende a 3.658.823 euros, suma casi idéntica a la de 2020, que se situó en 3.697.919 euros. “El 38 por ciento por ciento del presupuesto se va para los servicios públicos básicos, desde obras a limpieza o mantenimiento de los espacios, un 22 por ciento a protección social y un 16 por ciento a cultura, educación y deporte”, resume la alcaldesa de El Franco, Cecilia Pérez. Este presupuesto, que se aprobó en un pleno celebrado el pasado 29 de diciembre, cuenta con una partida de 275.000 euros destinada a inversiones. Pérez señala que estos fondos se van a invertir principalmente en la mejora de las carreteras locales y de las instalaciones deportivas del municipio. La regidora indica que, aunque la partida dedicada a inversión es relativamente baja, este año están previstas diferentes actuaciones que se cargarán al remanente. Además, habrá obras dependientes de otras administraciones como el proyecto para culminar el saneamiento.