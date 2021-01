El comercio veigueño cerró la campaña navideña con mejores resultados de lo esperado por la situación que deja la pandemia. “Respecto a lo que se preveía, fue mejor y en los últimos días se remontó el nivel de ventas”, indica el gerente de la asociación de comerciantes (Ascove), José Antonio Pasarón. La nota más negativa la puso una avería telefónica de un operador de telefonía móvil, que provocó no pocos inconvenientes a parte de los establecimientos. Además, Ascove acaba de fallar su premio de escaparates navideños, cuyo primer premio ha recaído en Brotes Floristería –en la imagen Charo Alonso y Mónica Regodeseves–. El colectivo prepara para el martes su tradicional sorteo de vales de compra. Se hará ante notario, pero aún no está decidido si se permitirá la asistencia de público, informa T. C.