Castropol pospone al verano la ampliación de la escuela municipal de bebés

La planificación era iniciar las obras el pasado 21 de diciembre, para tratar de habilitar un espacio “limpio” para el comedor del colegio La Paloma y que no hubiese excesivas interferencias en la vuelta a clase en enero.

Sin embargo, la adjudicataria no llegó al centro hasta el 28, lo que hizo temer a la dirección de La Paloma que no se cumplirían los plazos previstos. “La dirección del colegio La Paloma se quejó ante Educación y se acordó el planteamiento de retrasarlas; nosotros no queremos soliviantar a nadie”, señaló el alcalde de Castropol, Francisco Javier Vinjoy.

La portavoz del PP castropolense, Nazaret López, denunció el retraso y se mostró muy crítica con la gestión del gobierno local: “Es una nueva demostración de la dejadez del Alcalde”.