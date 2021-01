Ana M. SERRANO

El Gobierno de Valdés presentará en el pleno un borrador de presupuesto para 2021 que asciende a 9.941.269,21 euros, 600.000 euros más que en 2020 y el quinto más elevado de su historia, tras los de aprobados entre 2007 y 2010, ambos incluidos. El alcalde, el socialista Óscar Pérez, asegura que se trata de un presupuesto “muy estudiado” con inversiones reales y aumentos “estratégicos” en proyectos de algunos departamentos que permitirán a Valdés “estar en buena posición cuando acabe la crisis sanitaria”.

En concreto, destacan el montante dedicado al futuro Museo del Calamar Gigante, que se podrá visitar en verano, si no fallan las previsiones. El Ayuntamiento ya ha adjudicado las obras de remodelación de la antigua discoteca Villa Blanca y también el proyecto museístico. Será el diseño el que se materializará en 2021, con un contrato por valor de los 150.000 euros consignados en el borrador de las cuentas anuales.

Para el bosque jardín Fonte Baxa, en concepto de gestión ambiental, se destinarán 55.000 euros. Con ellos el Gobierno pretende continuar con las labores de mantenimiento de la vegetación existente y de la sendas y adquirir nuevas especies para que el botánico luarqués siga creciendo.

El Alcalde destaca que estas apuestas permitirán a Valdés “ser un destino turístico con herramientas”. Pese a que el Presupuesto todavía está pendiente de más estudio, Pérez destaca, además, los 40.000 euros que se destinarán a la brigada de mantenimiento de las zonas rurales y obras menores y anuncia que no habrá partida para caminos. “Se harán con el suplemento de crédito cuando las condiciones meteorológicas lo permiten”, detalla. A este respecto, opina que “de nada sirve tener un dinero parado si no puedes hacer la inversión por el clima”. En todo caso, estima que habrá casi un millón de euros para continuar con la renovación de viales rurales. Lo mismo pasará con la sustitución de aceras. El borrador de presupuesto prevé 20.500 euros para contratar el proyecto de obra para renovar las aceras de la avenida de Galicia en ambos sentidos y una parte de la travesía principal de Trevías. Cuando sea posible ejecutar la obra, “es decir, con la llegada del buen tiempo, volveremos a disponer de un suplemento de crédito de 300.000 euros”.

En inversiones reales se han incluido dos obras: el aislamiento de la nave de formación del Centro de Apoyo a la Integración de Canero (45.000 euros) y la obra del barrio de Las Arroxinas, con una partida de casi medio millón de euros para afrontar un cambio estético profundo.

El Gobierno no negociará los Presupuestos con otras fuerzas políticas con representación en el pleno pese a estar en minoría. El Alcalde considera que la oposición “está muy fracturada” y opina que negociar “solo fomentaría un 'mercadeo' al que no estamos dispuestos”. La Corporación municipal está formado por ocho concejales del PSOE, tres del PP, dos de Ciudadanos, uno de Foro Asturias, uno de Avanza Valdés y dos no adscritos (antes Ciudadanos). El Pleno de los presupuestos se celebrará este mes.