La Cofradía tapiega urge la protección para el puerto: “No sirve seguir tapando grietas”

El viceconsejero de Infraestructuras, Jorge García, dijo anteayer en Cudillero que el informe prometido se aplaza hasta conocer si funciona bien el sellado de emergencia realizado en la grieta del dique exterior. No obstante, apuntó que “una vez conocida la estabilidad del ‘muelle de fora’, se actuará donde sea necesario”.

La opinión general de los marineros tapiegos sobre esta obra la resume el presidente en funciones del club deportivo El Orrio, Julio Villadonga: “El sellado no valió para nada, el agua sigue entrando y saliendo del dique. Mientras esto siga así el puerto seguirá teniendo limitación de uso. En invierno quedan cuatro embarcaciones, pues las deportivas se sacan todas”. Considera que para ser efectivo el sellado debería ir acompañado de un relleno de la estructura.

Los pescadores deportivos están molestos por el hecho de que Puertos no haya dado respuesta a sus peticiones para mantener un encuentro y analizar la situación del muelle tapiego. Además, los del Orrio se han visto obligados a retirar la pancarta con la frase “Puerto en abandono” que colgaron hace días en la grúa del muelle para pedir soluciones. El guardamuelles les comunicó que se consideraba publicidad en zona portuaria y que no estaba permitida. Tras el apercibimiento, de no acatarlo, se enfrentaban a una sanción. Así las cosas, la quitaron.