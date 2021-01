Revuelo en el Suroccidente por un estallido de luz y ruido en plena madrugada

El extraño suceso se dio pasada la una y diez de la madrugada, y aunque sucedió de manera muy rápida, fueron muchas las personas que pudieron ser testigos de cómo el cielo se iluminó por unos segundos y de cómo el haz de luz desapareció acompañado por un estruendo, que fue más o menos intenso en función del punto geográfico.

El vecino de Cangas del Narcea Vicente Agudín asegura que el fogonazo iluminó durante un par de segundos la villa canguesa haciendo que pareciese que ya era de día en plena noche. Él se encontraba en el salón, donde tiene un gran ventanal, por lo que pudo ser testigo de todo lo sucedido. Lo primero que vio fue algo parecido a un relámpago, así que decidió asomarse y asistió a varias repeticiones de una especie de flash.“La luz aquí era más bien azulada y parecía una carcasa de fuegos artificiales, que se va acercando y apagando, y justo antes de desaparecer pegó un fogonazo de luz blanca al que siguió el ruido, que aquí en Cangas no fue muy grande. Luego se esfumó en medio del cielo”, relata.

Una vez que el cielo estrellado recobró su normalidad se puso a buscar información en internet, llegando a la conclusión de que lo que había visto se parecía mucho “a la caída de un meteorito”. “Vi muchas lluvias de estrellas, pero como esto nunca nada. Lo que más me llamó la atención fue el fogonazo de luz blanca al deshacerse”, dice.

A María del Carmen Azcárate también le pilló en el salón. Escuchó un ruido y salió a la terraza, pero ya no pudo ver nada. “Pensé en un trueno, pero la noche estaba despejada. Luego que podría ser un terremoto, bajé el volumen de la tele por si se repetía, pero no escuché más”, recuerda esta vecina, que rápido se puso en contacto con conocidos para ver si alguien más lo había escuchado, dándose cuenta entonces que no había sido solo allí, sino en todo el Suroccidente.