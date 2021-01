“La situación de Jarrio es insoportable”, denuncian sanitarios del Noroccidente

En la misiva, los profesionales confirman que actualmente no es posible realizar multitud de consultas en diferentes especialidades “cruciales para el cuidado de la población de la zona”. Resaltan que a los usuarios no les queda más remedio que recurrir a la sanidad privada o dejar sus problemas sin atención. “Comprendemos que no hay sanitarios suficientes en las bolsas de trabajo que puedan o quieran trabajar en el hospital de Jarrio, sin embargo, no nos parece justificación suficiente para que esta situación se mantenga”, añaden los firmantes de la carta, que recuerdan que los responsables de Salud tienen herramientas para hacer más atractivos los puestos vacantes.

Los sanitarios agradecen la valentía de Mar Villanueva, responsable del blog “Princesas guerreras con cáncer de mama”, y confirman su denuncia por la crisis del hospital a consecuencia de la falta de profesionales. De momento, ya hay fecha para la movilización ciudadana en defensa Jarrio, para exigir a los responsables del Principado la cobertura de todos los servicios del centro sanitario de referencia para el Noroccidente. Será el 14 de febrero bajo el lema “Todos somos Jarrio” y con un formato seguro en tiempos del covid-19: la propuesta es organizar una caravana de vehículos con salida del barrio luarqués de La Capitana y meta en el hospital de Coaña.

Villanueva concretó ayer su propuesta para la movilización, que busca unir a la ciudadanía en una lucha “por el bien de todos”. Se hará en coche para evitar contacto entre la gente y cumplir así con las restricciones sanitarias. Al llegar a Jarrio habrá una breve actuación musical, que se deberá seguir desde los propios vehículos. Desde que la semana pasada se lanzó a encabezar este movimiento vecinal no ha parado de recibir ánimos: “Hay mucha gente apoyando y todo el mundo se está involucrando, solo faltaba que alguien se atreviera a dar el paso”.

De manera paralela, ayer se celebró en Navia un pleno ordinario en el que se aprobó por unanimidad una moción para instar al Principado a dotar al hospital de Jarrio de los recursos necesarios para que se restablezca la plantilla y se garantice la estabilidad de los profesionales.

El equipo de gobierno socialista respaldó la propuesta, aunque pidió retirar el cuerpo de la moción, en el que los populares denunciaban la “insostenible” situación del centro. Tanto la portavoz del PP, Ana Isabel Fernández, como el del gobierno de coalición –PSOE e IU–, Gonzalo Asenjo, destacaron como muy positiva la unión de todos en defensa del hospital.