Barres tendrá fibra óptica este año, tras casi un lustro de espera de las empresas

El alcalde de Castropol, Francisco Javier Vinjoy, se muestra satisfecho por haber logrado “una obra muy significativa y necesaria para las empresas, especialmente para las de gestión internacional, para las que Internet es muy importante”.

En 2017, el Gobierno del Principado llegó a anunciar financiación para acometer el desarrollo de esta dotación en el polígono, pero la iniciativa nunca llegó a término para enfado de los empresarios. Ahora, el Consistorio ha tomado cartas en el asunto y ha delegado en la empresa Ibio Infraestructuras –muy ligada a la firma Adamo, adjudicataria delPlan de Extensión de la Banda Ancha del Principado– la realización del proyecto de cableado e instalación de fibra óptica.

“La idea es llevar el cableado desde el núcleo de Vilavedelle al polígono, hay que crear un cableado específico para lograr que el servicio sea el mejor posible. Es un proyecto ejecutable que esperamos llegue a buen fin, porque es muy necesario”, añade el regidor acerca de una actuación que se adjudicará en las próximas semanas.

El presidente de la recién creada entidad de conservación del polígono, Francisco José García, no puede estar más satisfecho: “Tenemos que agradecer la gestión del Ayuntamiento porque lleva luchando tiempo para resolver las grandes carencias del polígono y, en materia tecnológica, estamos en la Edad de piedra. Después de ocho años de promesas al fin habrá fibra en el polígono”.

Precisa García que el sistema actual de Internet provoca no pocos quebraderos de cabeza al empresariado de Barres: “Hay alguna empresa, que no debo nombrar, que se veía obligada a ir a Ribadeo a trabajar, porque desde aquí no tenía capacidad de envío y otra gente que gastó bastante dinero en instalaciones para resolver el problema sin resultados. Es un lastre esta conexión en los tiempos actuales. La fibra es tan importante como lo fue en su día la conexión directa con la autovía”, añade.

El portavoz del empresariado se muestra también muy crítico con el PP local, por subir hace unos días una publicación a sus redes sociales en la que atribuían este logro a las gestiones de una de sus diputadas. “Nunca me metí en política, pero esto me da rabia y roza la maldad. El logro de esta obra es del Alcalde, que puede gustarme más o menos, pero es mérito suyo, de su constancia y del trabajo de la arquitecta municipal”, precisa, molesto.

Por otro lado, la entidad de conservación del polígono contrató a finales de 2020 y como estaba previsto una limpieza integral de las zonas comunes del área empresarial. “Estoy encantado con el resultado, le hacía falta y ha quedado bien, da otra imagen. Ahora vamos a renovar la señalización”, precisa. Además, están trabajando con los pliegos del contrato para adjudicar la limpieza anual a una empresa.

En cuanto sea posible reunirse con seguridad, García quiere convocar a los socios de la entidad para la renovación de cargos. Lleva años encabezando la Asociación de Empresarios del Polígono de Barres, que ahora cede el testigo a la entidad de conservación.