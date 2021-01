Los vecinos de Valdés sufrirán, a partir de este año, un incremento de su factura anual del agua de entre 8 y 12 euros (pagarán de media sobre un euro más al mes). La subida, de casi el 9,4 por ciento, se aprobó este martes con los votos a favor del PSOE, la abstención de Ciudadanos y Foro, y el voto en contra del PP, Avanza Valdés y los dos ediles no adscritos. No fue la única polémica de un pleno en el que el gobierno socialista sacó adelante los presupuestos municipales para este 2021, con todos los grupos de la oposición en contra y el único apoyo de los dos ediles no adscritos.

El Alcalde de Valdés, Óscar Pérez, admitió que “no me hace ninguna gracia” esta subida del recibo del agua, pero alegó que su gobierno no tenía opciones: desde 2014 no se ha realizado la actualización gradual que figura en el contrato con la empresa concesionaria (Aqualia). De no aplicar la subida, añadió, el asunto podría acabar en los tribunales, así que “fue imposible seguir esquivándolo, aunque en esta coyuntura es una molestia importante para los ciudadanos”. El PP calificó el aumento de “brutal e injustificado” y Avanza lo vio “inhumano” en el actual contexto económico.

El ejecutivo local socialista logró sacar adelante su presupuesto municipal para este 2021 con un montante de 9.777.026,42 euros, casi 600.000 euros más que el año anterior. El documento, que incluye obras demandadas y aplaudidas por los grupos como la rehabilitación integral del barrio de las Arroxinas por valor de 491.000 euros, no contó con el respaldo de los grupos de la oposición, que lamentaron la falta de negociación.

El PP criticó que se eleven los gastos de personal casi en un millón de euros, que suba el gasto corriente en 200.000 euros y que los ingresos estén “totalmente inflados”. Foro lamentó que no se incluyeran partidas como la mejora del alumbrado público o las ayudas directas a los colectivos o personas que sufren el impacto económico de la pandemia. A Ciudadanos no le gustó que se “ningunease” a la oposición, sin opción de negociar las cuentas y no le parece “legítimo” que los socialistas se apoyaran en dos personas individuales (en referencia a los dos ediles no adscritos de la Corporación, tras abandonar la formación naranja). Este extremo también decepcionó a Avanza, la única formación con la que el gobierno abrió una negociación que no prosperó.

El alcalde valdesano señaló que no se negoció para evitar “el mercadeo” ante la fragmentación de la oposición y añadió que, al faltar un edil del PP, el voto de los no adscritos no fue determinante y el presupuesto habría salido con su voto de calidad. Molesta con este asunto se mostró la edil no adscrita Andrea Nogueira: “Voté que sí porque me parece un buen presupuesto, pero ahora si voto sí, soy una tránsfuga. No dejaré de votar lo que crea conveniente”. Por último, se aprobó la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) municipal, con la abstención de PP, Foro y Avanza, y el voto contrario de Ciudadanos y de los no adscritos.