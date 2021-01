El alcalde de Vegadeo, César Álvarez ,“Mourelle”, se mostró decepcionado ayer tras el encuentro telemático con la consejera de Educación, Carmen Suárez, para analizar la situación del colegio Jovellanos. La comunidad educativa denuncia innumerables deficiencias que van desde goteras a humedades y, para solventarlas, el gobierno local tiene listo un plan de actuaciones urgentes. Confiaba, no obstante, en que la Administración autonómica se comprometiera a tomar cartas en el asunto. No fue así: la reunión se cerró sin concrecciones por parte de Suárez.

“Satisfecho no estoy porque la consejera no me aportó ninguna solución”, lamentó el regidor veigueño. Tras la reunión, la Consejería, a través de una breve nota, señaló que habían ofrecido al consistorio “ayuda técnica” para estudiar las intervenciones que se deben llevar a cabo tanto en el colegio Jovellanos como en el instituto Elisa y Luis Villamil. En este último hace falta urbanizar el entorno exterior del centro, en mal estado. La Administración autonómica no quiso concretar nada sobre el informe técnico elaborado tras enviar al centro a dos técnicos para chequear el inmueble.

“No hay compromiso de ejecutar obras por parte de la Consejería”, resumió el regidor, quien señaló que la consejera le insistió mucho en la responsabilidad que tienen los consistorios de velar por el mantenimiento y la conservación de los inmuebles.

“Dijo que los deterioros del edificio, especialmente a nivel de habitabilidad, vienen de esa falta de compromiso, aunque sí que reconoce una serie de inversiones por parte de las corporaciones. Lo asumo, pero yo le dije que partíamos de esta situación y que el Ayuntamiento necesitaba ahora su compromiso”, añade.

Como ya adelantó LA NUEVA ESPAÑA, el Consistorio tiene listo un plan de medidas urgentes, que acaba de adjudicar a una empresa, por valor de 9.607,40 euros y que comenzará de forma inminente.

Incluye obras variadas, como la reparación del canalón interior del comedor, la intervención en los alerones de hormigón y en la fachada, que presenta zonas en mal estado. También se actuará en el techo interior del gimnasio y en el aula 12. Sin embargo, Mourelle expuso a la consejera la necesidad de que el Principado redacte un proyecto integral de rehabilitación con un cronograma de inversión: “Para ellos es más fácil realizar ese proyecto. La respuesta fue que lo van a intentar”. El Alcalde también pidió una solución que permita reabrir la cafetería del instituto.