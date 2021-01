El PP de Navia afirma que el gobierno local, a través de las concejalías de Cultura y Juventud, ha organizado talleres infantiles en espacios cerrados de las bibliotecas municipales sin tener en cuenta protocolos de seguridad sanitaria. Los talleres se iniciarán en febrero y han sido publicitados señalando que se desarrollarán con medidas anticovid.

No obstante, el PP asegura que el desarrollo de estas actividades es “totalmente incongruente, no solo por la situación sanitaria actual, sino porque supone un agravio comparativo con las ludotecas que realizan actividades similares y, sin embargo, sufren un cierre forzoso”. Los populares muestran asimismo su sorpresa por convocar estos talleres y, a la vez, mantener cerrados los parques infantiles. “Este gobierno toma decisiones arbitrarias en función de su propio criterio y no el de los protocolos establecidos”, advierte el PP, que añade que los actividades para mayores se hacen telemáticamente.