La situación del niño sin transporte desde el inicio del curso en Tineo llega al Defensor del Pueblo

Según relatan sus padres, Raúl Fernández tiene aprobado el transporte escolar, pero al inicio de curso se encontraron con que se quedaría sin el servicio porque el vehículo que realiza la ruta, que pasa a un par de kilómetros de su localidad, no tenía plazas libres. La única opción que se les planteó fue acogerse a una ayuda de la consejería de Educación para hacer los traslados ellos mismos o pagar a alguien, algo que rechazaron. Ahora, el padre del menor, José Raúl Fernández, explica que extraoficialmente le comunicaron que Educación “se comprometió a dar más dinero a la ruta para cubrir el traslado, pero han pasado tres semanas desde que me lo dijeron y no recibí ninguna llamada oficial, así que no entiendo nada”.

Mientras tanto, la familia ha accedido al planteamiento de IU de Tineo de llevar la situación al Defensor del Pueblo. En el escrito remitido, piden que se proceda a realizar las gestiones necesarias para que el niño pueda ir a su centro escolar “en las mismas condiciones que el resto de sus compañeros, pudiendo utilizar un transporte público”. Asimismo, requieren que se adopten medidas con urgencia.

No obstante, José Raúl Fernández quiere confiar en que esta vez la solución esté próxima. Insiste en que lo que está claro es que, “por ley, mi hijo tiene derecho a ir al colegio en transporte, así lo tiene aprobado y cumple los requisitos”. Cuando empezó el curso nos dicen que no entra en el vehículo, pero en junio ya se sabía cuántos niños había en la ruta y no hicieron nada para solucionarlo”.

En este sentido, lamenta que los políticos hablen de apostar por el mundo rural y al final “todo sea mentira”. Recuerda que ahora en los pueblos casi no hay niños y “cuatro que son, no son capaces de dar ni servicio de transporte”.

Para cuando llegue el momento de que el pequeño pueda coger el transporte para ir al colegio, su padre espera que al menos los llamen con cierta antelación. “Para poder volver a hacerle un periodo de adaptación, porque es pequeño para que de un día a otro se suba al transporte y vaya a la escuela todo el día, aunque es un niño que se adapta rápido”, señala.