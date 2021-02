La Casa de Graña busca nuevos dueños

“Aquí todo es enorme y ese es el problema”, dice la madre del actual propietario de esta casona levantada en 1750 por Pedro Lastra, de ahí que también sea conocida por Casa de Lastra. Del titular primero pasó a manos de su hijo Benito que, a su vez, la dejó en herencia a Alejandro Lastra. Éste último se casó con Modesta Graña y, desde entonces está en manos de la misma familia. El inmueble estuvo habitado hasta hace una década y, ahora, busca comprador, aunque los dueños prefieren no hablar de cifras pues están abiertos a negociar y a estudiar cualquier oferta.

No le han faltado pretendientes en los últimos años, aunque no ha terminado de fraguarse ningún acuerdo, así que los Graña miman el edificio para evitar su deterioro. “Hacemos lo que podemos para mantenerla y que al menos no tenga goteras”, confiesa la propietaria, a la que se le van las horas “descubriendo curiosidades” de esta magna edificación. Sobre el palacio hay infinidad de leyendas y rumores, pero muy pocas certezas, pues no se ha hecho nunca una investigación rigurosa sobre la historia o el papel que jugó a lo largo de los años este edificio de 4.000 metros cuadrados construidos (1.000 metros por planta).

“Aquí te pierdes en el tiempo”, señala la propietaria y no le falta razón. Hay estancias que impresionan especialmente, pues conservan desde mobiliario o prendas de la época a los más variados objetos antiguos, como un bote de pastillas o antiguas monturas. También cuenta con una lareira tradicional de importantes dimensiones. Y es que, no era una vivienda al uso, sino más bien una especie de centro comercial de la época pues, en la propiedad se disponía de taller de carpintería, forja, cuadras, molino, graneros…En la entrada principal se localiza una capilla en honor a San Nicolás y, en tiempos de esplendor de la casona, llegó a contar con cura propio. Otra de las curiosidades es el retablo, de 1784.

“Se decía que se podía llegar hasta La Coruña solo atravesando propiedades de la casa”, añade la dueña haciendo referencia al poderío que tenía la casona. De hecho, cuenta también que entre la documentación que tiene recogida en su casa hay una carta de Alfonso XIII solicitando a la entonces propietaria, Modesta Graña, permiso para veranear en el palacio, algo a lo que la mujer, siempre muy discreta, se negó.

Una de las leyendas más famosas que pesan sobre el edificio es la que dice que cuando se construyó tenía 365 ventanas y que un rey mandó cerrar alguna para que no superase al Palacio Real. “Creo que más que ventanas son huecos, pero no los conté y aún estoy descubriendo algunos ahora”, señala la mujer.

De la Casa de Graña no solo impresionan sus estancias interiores, con suelos de castaño y hasta frescos originales en algunas paredes, sino también los exteriores. Se conservan cabazos, fuentes y hasta un lavadero. La casa es una oportunidad de sumergirse en la vida de antaño y poder cruzar sus puertas, un auténtico privilegio.