Una gijonesa, primera mujer conductora de quitanieves

La gijonesa Laura Martín es la primera mujer, en Asturias, en ponerse a los mandos de una quitanieves del servicio de Conservación de Carreteras del Principado. Trabaja desde marzo de 2019 como conductora en la brigada de Cangas del Narcea y este invierno le ha tocado estrenarse en la tarea de retirar nieve. Una experiencia que asegura ha sido positiva a pesar del riesgo que entraña enfrentarse a la nieve y al hielo en zonas de montaña, y muchas veces en carreteras especialmente estrechas.

Su estreno fue intenso, ya que durante los primeros 20 días del mes de enero, a Laura Martín le tocó trabajar sin descanso conduciendo la quitanieves para hacer frente a los temporales que se fueron encadenando. “Fue un buen inicio, muchos compañeros me decían que ya me licenciaba con nota, porque aunque no fueron nevadas de grandes espesores, sí se alargaron muchos días, ninguno recordaba tantos días seguidos de nieve”, rememora. Laura Martín asegura que una de las claves para afrontar la nueva experiencia laboral fue el apoyo de su compañero, el operario Javier Rodríguez. “Me dio mucha tranquilidad, era mi guía, mi sherpa, los dos formamos un equipo para que el trabajo salga adelante”, añade.

La principal diferencia que destaca esta conductora de su trabajo habitual, frente al de librar a las carreteras del manto blanco, es que no solo se debe prestar atención a la conducción, sino que en sus manos también van los mandos de la cuchilla quitanieves y del salero. Añade que “aunque el trabajo en carretera siempre entraña un riesgo con condiciones extremas, ventiscas o hielo, nunca se puede perder la concentración, hay que estar con todos los sentidos en alerta, es un aprendizaje constante”.

Reconoce que algunos días vivieron situaciones complicadas. La peor de todas fue cuando en el puerto del Palo, en Allande, les alcanzó un desprendimiento de nieve y movió el camión al otro lado de la carretera, dejándolo atrapado: “Nos llevamos un pequeño susto, tuvimos que bajarnos a palear nieve y a ponerle las cadenas para sacarlo”.

También tuvo que bajarse del camión en numerosas ocasiones para ayudar a conductores atrapados por la nieve. “Te encuentras con coches atascados que impiden el paso y tenemos que bajarnos para quitar la nieve con la pala de mano e incluso a empujar el coche para que logren salir”, explica. Laura Martín también ha querido tener un recuerdo para los dos operarios fallecidos en el alud de San Isidro. Confiesa que “fue complicado salir a trabajar con el recuerdo de lo sucedido a los dos compañeros”.