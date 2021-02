El diseñador tapiego Arturo Obegero, invitado el lunes a "Maestros de la costura"

“Es una oportunidad brutal para mi”, admite el tapiego, que se está tomando estos días un pequeño respiro tras el trasiego de las últimas semanas. Revela Obegero que fue la ex directora de Vogue España, Eugenia de la Torriente, quien lo propuso como candidato a invitado a este programa que presenta Raquel Sánchez Silva y va por su cuarta temporada. “Ella vino a mi primer desfile en París y luego me enteré de que me había propuesto y estoy encantado”, confiesa.

Arturo Obegero y Alejandra Alonso participan en el programa como ejemplo de dos españoles que han sabido triunfar lejos de su país, concretamente en París y Nueva York. En este sentido, la prueba que deben superar los aspirantes es el diseño de una prenda diferente que represente su marca y que les permita triunfar en el mercado internacional. “Nosotros lo que hicimos fue explicar de donde venimos y nuestro trabajo. Luego vamos guiándoles, algo que para mi fue un poco raro porque había aspirantes mucho más mayores que yo”, precisa Obegero, encantado con el buen trato recibido por parte del equipo y de los tres integrantes del jurado, los diseñadores Lorenzo Caprile, María Escoté y Alejandro Palomo.

El tapiego señala que, aunque el mundo de la televisión es totalmente desconocido para él, se lo pasó muy bien durante la grabación, que se prolongó durante un día entero. Los vecinos de Tapia de Casariego aguardan al lunes a las diez de la noche para poder seguir la participación del joven en este popular formato televisivo.

Mientras tanto, Obegero ya está con la vista puesta en su próxima colección, que espera presentar entre los meses de junio y julio. También confía en que la situación sanitaria permita hacer un desfile presencial con su colección “Puro Teatro”, ideada para la Semana de la Moda de París, pero que tuvo que dar a conocer en un formato telemático por la pandemia. Y avanza que está trabajando en una colaboración muy especial que estará muy ligada a Tapia y de la que no puede dar más detalles.

Obegero tiene muy presente su patria tapiega y siempre que hay ocasión se refiere a la villa asturiana.