La hostelería de Cangas del Narcea tendrá un pequeño alivio en los gastos de este año: el pleno municipal dio luz verde a una bonificación del noventa por ciento en la tasa que regula las terrazas. Esta rebaja, consensuada con el sector, salió adelante con los votos del gobierno (PSOE e IU) y la abstención del PP.

Los populares están de acuerdo con la medida, pero se abstuvieron por considerar que la fórmula elegida no es legal. “La bonificación no se puede aprobar con el ejercicio en curso, es algo que dijeron los servicios jurídicos y no vamos a votar a favor de algo irregular”, precisa el portavoz popular José Luis Fontaniella.

En cambio, sí que salió adelante por unanimidad el nuevo pliego de condiciones para contratar por dos años el servicio de ayuda a domicilio. Saldrá a licitación por un importe de 1.811.810 euros, lo que permite mejorar el precio de la hora del servicio, que pasa de 16,62 a 18,20 euros. La concejala de Servicios Sociales, Carmen López, aprovechó la explicación para indicar que actualmente Cangas no tiene ningún caso de dependencia sin valorar gracias al esfuerzo realizado por las trabajadoras municipales.

El gobierno retiró del orden del día su propuesta para adjudicar al consorcio Cogersa el servicio de recogida de basura de la villa, medida que no gustaba al PP.